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影/颱風夜喝燒酒雞載女友被抓酒駕 竟是騎噪音車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

瑪娃颱風外圍環流影響間歇大雨，桃園警分局今天凌晨執行取締酒駕及改裝噪音車勤務，警方在桃園區中正三街攔查一部巨大噪音改裝機車，意外發現林姓騎士酒後騎車及查出酒測超標，將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，改裝機車噪音違規通報環保局裁處。

桃園警方凌晨在桃園區中正三街執行勤務，突然發現一輛改裝機車發生巨大噪音，20歲林姓騎士機車搭載女友，看見警察竟違規紅燈左轉，眼尖員警立即尾隨攔查盤檢，發現林男身上散發濃濃酒味，檢測酒精濃度0.51mg/l超標，開單告發及依違反公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，改裝噪音機車違反規定通報環保局裁處查辦。

林男供稱，他因為颱風天，與女友在家裡喝了3碗燒酒雞暖身，之後載女友返家，沒想到返回途中因為排氣管聲音太大，引起員警注意攔查，後悔不已。

桃園分局表示，警方今天凌晨執行「靜桃計畫」，在桃園區50處稽查改裝噪音車及取締酒駕輛勤務，查獲多輛改裝噪音機車，總計1月迄今，配合環保局稽查改裝噪音車告發115件，蒐證拍照通報環保局查處檢驗533件，籲請汽機車駕駛人勿心存僥倖，以免得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方攔查林姓騎士酒後騎車載女友回家及改裝機車噪音違規依法處理。記者曾增勳／翻攝
警方攔查林姓騎士酒後騎車載女友回家及改裝機車噪音違規依法處理。記者曾增勳／翻攝
警方攔查林姓騎士酒後騎車載女友回家及改裝機車噪音違規依法處理。記者曾增勳／翻攝
警方攔查林姓騎士酒後騎車載女友回家及改裝機車噪音違規依法處理。記者曾增勳／翻攝
警方攔查林姓騎士酒後騎車載女友回家及改裝機車噪音違規依法處理。記者曾增勳／翻攝
警方攔查林姓騎士酒後騎車載女友回家及改裝機車噪音違規依法處理。記者曾增勳／翻攝

噪音 桃園 酒駕

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