影/颱風夜喝燒酒雞載女友被抓酒駕 竟是騎噪音車

瑪娃颱風外圍環流影響間歇大雨，桃園警分局今天凌晨執行取締酒駕及改裝噪音車勤務，警方在桃園區中正三街攔查一部巨大噪音改裝機車，意外發現林姓騎士酒後騎車及查出酒測超標，將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，改裝機車噪音違規通報環保局裁處。

桃園警方凌晨在桃園區中正三街執行勤務，突然發現一輛改裝機車發生巨大噪音，20歲林姓騎士機車搭載女友，看見警察竟違規紅燈左轉，眼尖員警立即尾隨攔查盤檢，發現林男身上散發濃濃酒味，檢測酒精濃度0.51mg/l超標，開單告發及依違反公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，改裝噪音機車違反規定通報環保局裁處查辦。

林男供稱，他因為颱風天，與女友在家裡喝了3碗燒酒雞暖身，之後載女友返家，沒想到返回途中因為排氣管聲音太大，引起員警注意攔查，後悔不已。

桃園分局表示，警方今天凌晨執行「靜桃計畫」，在桃園區50處稽查改裝噪音車及取締酒駕輛勤務，查獲多輛改裝噪音機車，總計1月迄今，配合環保局稽查改裝噪音車告發115件，蒐證拍照通報環保局查處檢驗533件，籲請汽機車駕駛人勿心存僥倖，以免得不償失。