台中地檢票選主任 偵辦興富發吊臂砸中捷檢察官衝第一

台中地檢署昨投票調升一審主任建議排序，由近期偵辦興富發吊臂砸台中捷運釀1死的檢察官胡宗鳴獲84票拔得頭籌，其次為重大專組好手林俊杰，4月方聲押金錢豹負責人獲准的周佩瑩排第3，中檢取前7名公布排序票數後，名單將再交由檢審委員討論入圍人數，最後由法務部長圈選。

台中地檢署今年有意願填調升主任一共13名，比去年17人略少，期別橫跨40期至50期，但受限於歷年派出名額、競爭激烈下，普遍仍存有嚴重塞車狀況，不少辦案15年以上仍力爭派主任的檢察官大有人在。

中檢今年維持去年投票方式，採每人可投4至7票，票票等值，再依往年曾入圍的最大值取7位公布排序、票數，依序為45期胡宗鳴84票、46期林俊杰79票、46期周佩瑩67票、49期鄭珮琪60票、46期王亮欽51票、47期陳宜君45票、40期林依成44票。

胡宗鳴個性沈穩不多言辦案細膩，不少曾共事或帶過的主管都認為他起訴品質佳、書類不用改，近年偵辦台中轟動一時的瑪莎拉蒂惡煞張敦量痛毆男大生案，張被依殺人未遂罪判9年上訴中，另還有神岡桶屍案，以及4月興富發吊臂砸台中捷運釀1死，胡也在案發後赴現場履勘，全案偵辦中。

林俊杰曾偵辦興泰老總掏空福懋油9700萬元內線交易案、靈骨塔投資詐5000萬元案、台中第二市場滷肉飯殺人案，接連指揮2件人犯脫逃案，另查獲知名烤漆大廠長耕公司短繳空汙處理費，經公司繳回不法所得、行政罰鍰1億多元，自行花4700萬元改善設備，再命其支付420萬元給公庫後緩起訴。

周佩瑩近年偵辦環保國土案件多有斬獲，包括起訴「瓶蓋王」宏全公司、瑞新印刷廠均短繳破億元的空汙處理費，今年破獲國泰洋酒勾結台中40多間酒店逃漏稅，更命國泰洋酒負責人以1億元天價交保，全案再向上追查，將金錢豹負責人袁昶平向法院聲押獲准。

鄭珮琪目前在婦幼專組，曾主辦柬埔寨人蛇集團女蛇頭、相驗台中港貨櫃出現神秘美籍金髮女屍案，同時也入圍紫絲帶獎；王亮欽過去破獲台中前議長張宏年一家服用盛唐中藥鉛中毒案，美光案及團隊參與顏寬恒案。