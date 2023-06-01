花蓮前副議長與女兒詐百餘萬助理費 全數繳回獲緩刑
花蓮縣議會前副議長潘月霞與女兒以4名友人、員工為人頭，詐領129萬餘元助理費，花蓮地方法院依貪汙治罪條例，判處潘月霞1年11月、她的女兒判1年6月刑期，兩人因自白犯行且全數繳回，犯後態度良好，均獲緩刑5年，全案可上訴。
潘月霞為前議員潘富民的妻子，2018年當選花蓮第4選區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）第19屆議員，並選上副議長，去年底轉戰玉里鎮長失利，敗給前任鎮長龔文俊，今年1月遭檢方依貪汙治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物，及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，提起公訴
花蓮地方法院近日判決，判決書指出，潘月霞從2018年底就職後，涉嫌與女兒，陸續以邱姓、章姓友人，及女兒開設民宿的兩名張姓員工，共4人為人頭助理，每人浮報月薪4萬元，但實際只給2萬多元，多出差額回繳給潘月霞，以此方式向議會詐領公費助理補助款，到去年底卸任為止，4年共詐領129萬421元。
潘月霞及女兒在偵查、審理期間均坦承犯行，表示以此方式詐領補助款是用在補貼紅白帖，並自動繳回全部犯罪所得，且兩人都沒有前科，花蓮地院合議庭法官考量潘月霞母女沒有前科，一時失慮觸法，以公務員共同犯利用職務機會詐取財務罪，判潘月霞有期徒刑1年11月，緩刑5年、褫奪公權5年，向公庫支付90萬元；潘的女兒依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，判刑1年6月，緩刑5年、褫奪公權5年，向公庫支付10萬元。
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