高端內線交易開庭、醫界夫妻日常對話換來海嘯般創傷 認罪求緩刑

高端內線交易案上月偵結，士林地檢署認定食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，洩密給妻子台大醫院影像醫學部擔任主任的施庭芳，施則買股錢請教命理老師得到認可後，花520萬下單買入20張高端公司股票，分批賣出後共獲利15萬餘元。士林地方法院今開庭，2人均認罪，辯護人稱因一段夫妻日常對話失誤，引發海嘯般創傷，請求緩刑機會。

醫界夫妻64歲施庭芳、68歲劉滄梧，今天在4名辯護律師陪同下出庭，2人均認罪，面對媒體提問位發言。施在法庭表示，不清楚會議細節內容，綜合抗體平均效價、GMT倍率比值、轉陰轉陽實驗數據等起訴書所載數據，都是案發後媒體報導才知悉。

劉供稱，2021年6月10日高端的重訊已經媒體報導安全性和副作用，當年7月18日開會重點在國產疫苗EUA，會議中才知道ＡＺ疫苗在台200人對照組試驗數據參考值報告，沒有向妻子提到會議的討論內容。

施的辯護人稱，這是一段夫妻日常對話失誤所造成的案件，當天星期日傍晚吃飯前，施看著丈夫回家很疲累，好奇他整天行程做什麼，想不到日常對話造成海嘯般毀滅，造成兩人名譽、聲譽創傷。

施的辯護人指出，施庭芳一時糊塗、思慮不周，在得知訊息後，沒有馬上買股票，還先問命理師，隔天用自己的帳戶買股票，但在第一次檢方偵查起就自白，也主動繳回犯罪所得，請求依證券交易法規定減刑，並考量犯罪金額不大，對公平交易影響極輕，加上施40年來對醫學界貢獻等，請求依刑法59條情堪憫恕減刑，並給與緩刑自新機會。

劉的辯護成稱，劉開會一整天，下班後積累整日疲累，沒有預料到自己會說出簡單的會議結論，對於洩密範圍沒有提到會議參與者、附條件為何、審議過程等，也請求考量劉在台灣醫學界的幫助，請求依情堪憫恕減刑，宣告緩刑。

法官今整理爭點，被告2人是否適用刑法59條規定酌減其行，及是否給予緩刑宣告，其餘皆不爭執。全案無證據須調查，法官諭知後核辦。

檢方起訴指出，劉滄梧2021年7月18日出席食藥署召開的專家委員會議，討論高端新冠肺炎疫苗專案製造申請案，會議中專委投票後，建議有條件通過高端公司新冠肺炎疫苗緊急使用授權，劉返家後在妻子詢問會議情形，明知已簽訂保密同意書，涉洩露國防以外秘密，告知專家會議通過高端ＥＵＡ的重大消息。