快訊

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

美國眾院「壓倒性票數」通過債務上限法案！將送交參院表決

軍公教明年加薪 公立大專助理教授以上研究加給也加15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對促銷小姐襲胸 他胡扯「長得像女兒」長輩愛晚輩

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子遇健康飲料促銷小姐邀請試喝，不斷與對方攀談，還稱促銷小姐長得像他的女兒，多次要求擁抱、忽然襲胸，被控性騷擾，台北地院審理，採被害人說詞，判張拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。

2022年3月18日下午，張在台北市中山區某俱樂部內，趁被害女員工推銷商品時，親吻對方額頭，擁抱對方身體，被害人驚嚇離去，張又自背後環抱，以手觸摸、抓捏她的胸部，張被檢方起訴。

法院審理，張否認犯行，辯稱是「抱著長輩愛護晚輩的心態表達親切」，碰胸部則是不小心的。

被害女子證稱，她邀張進入店內試喝，張不斷說她長得很像他女兒，要求她站起來擁抱；她稱，張表示她的個性很樂觀、開朗，不斷鼓勵她並表示想要擁抱她，還突然用手捏她的胸部。

法官審理認為，張是成年人，與被害人素不相識，卻親吻並觸摸被害人身體，踰越一般陌生人間正常肢體互動的界線，主觀上有性騷擾的意圖。

判決書指出，張為逞一己私慾，對被害人性騷擾，造成被害人心理創傷，且偵查、審理中多次傳喚不出庭，審酌張教育程度、從事運輸業等，判拘役55日。

張姓男子遇健康飲料促銷小姐邀請試喝，不斷與對方攀談，還稱促銷小姐長得像他的女兒，多次要求擁抱、忽然襲胸，被控性騷擾。(示意圖／ingimage)
張姓男子遇健康飲料促銷小姐邀請試喝，不斷與對方攀談，還稱促銷小姐長得像他的女兒，多次要求擁抱、忽然襲胸，被控性騷擾。(示意圖／ingimage)

性騷擾

延伸閱讀

民進黨爆性騷擾案 侯友宜連提5問：賴清德要出來說清楚

影／民進黨吃案性騷擾？李彥秀質疑賴清德是否知情

民進黨爆黨工被性騷吃案 蔣萬安：無法接受任何違反性平言行

綠前黨工爆遭性騷擾 范雲：性騷零容忍 黨中央會議處

相關新聞

高端內線交易開庭、醫界夫妻日常對話換來海嘯般創傷 認罪求緩刑

高端內線交易案上月偵結，士林地檢署認定食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，洩密給妻子台大醫院影像醫學部擔任主任的施庭芳，施則買...

台中地檢票選主任 偵辦興富發吊臂砸中捷檢察官衝第一

台中地檢署昨投票調升一審主任建議排序，由近期偵辦興富發吊臂砸台中捷運釀1死的檢察官胡宗鳴獲84票拔得頭籌，其次為重大專組...

花蓮前副議長與女兒詐百餘萬助理費 全數繳回獲緩刑

花蓮縣議會前副議長潘月霞與女兒以4名友人、員工為人頭，詐領129萬餘元助理費，花蓮地方法院依貪汙治罪條例，判處潘月霞1年...

對促銷小姐襲胸 他胡扯「長得像女兒」長輩愛晚輩

張姓男子遇健康飲料促銷小姐邀請試喝，不斷與對方攀談，還稱促銷小姐長得像他的女兒，多次要求擁抱、忽然襲胸，被控性騷擾，台北...

台大生遭國安局退訓洩漏情資 打警察罵「混蛋」再判有罪確定

台灣大學化工系畢業的男子何牧珉考進國家安全局遭退訓，在PTT揭露同梯受訓同學及長官職稱、化名、真實身分被判刑4年6月；何...

接懲戒法院院長 林輝煌：十分熟悉，有些安心

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，司法院秘書長林輝煌今接任懲戒法院院長。林就職時表示，國家權力來自全民付託，司法權也不例...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦