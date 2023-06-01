對促銷小姐襲胸 他胡扯「長得像女兒」長輩愛晚輩

張姓男子遇健康飲料促銷小姐邀請試喝，不斷與對方攀談，還稱促銷小姐長得像他的女兒，多次要求擁抱、忽然襲胸，被控性騷擾，台北地院審理，採被害人說詞，判張拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。

2022年3月18日下午，張在台北市中山區某俱樂部內，趁被害女員工推銷商品時，親吻對方額頭，擁抱對方身體，被害人驚嚇離去，張又自背後環抱，以手觸摸、抓捏她的胸部，張被檢方起訴。

法院審理，張否認犯行，辯稱是「抱著長輩愛護晚輩的心態表達親切」，碰胸部則是不小心的。

被害女子證稱，她邀張進入店內試喝，張不斷說她長得很像他女兒，要求她站起來擁抱；她稱，張表示她的個性很樂觀、開朗，不斷鼓勵她並表示想要擁抱她，還突然用手捏她的胸部。

法官審理認為，張是成年人，與被害人素不相識，卻親吻並觸摸被害人身體，踰越一般陌生人間正常肢體互動的界線，主觀上有性騷擾的意圖。