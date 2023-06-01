接懲戒法院院長 林輝煌：十分熟悉，有些安心

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，司法院秘書長林輝煌今接任懲戒法院院長。林就職時表示，國家權力來自全民付託，司法權也不例外，他停頓了一下說，「我又回來當法官了，感覺十分熟悉，有些安心」。林語畢，台下傳出陣陣笑聲。

司法院長許宗力表示，李伯道是首任懲戒法院姜仁脩的繼任者，除了續推動新制運作外，李在懲戒法院院長的任內也規劃了參審員參與審判程序及判決形成的配套措施，將同一被付懲戒人的數違失行為分案方式，以及參審員參與審理範圍等明文化，使分案規則及分案作業更加透明及公開。另外，為了避免裁判歧異，積極召開法律座談會，期以統整各庭法律見解，使法規範具有安定性及可預測性。

許介紹林輝煌，指林畢業於台大法律系，司法官訓練所第25期結業，歷任第一、二審法官，新北地院院長及司法院秘書長。許說，林自2020年10月1日擔任司法院秘書長，他還記得林剛上任時，原本就身材高瘦，但這3年8個月期間，只見他「日形消瘦」，內心總感不捨。

過去3年多，林輝煌參與了國民法官法、憲法訴訟法施行，也修正了刑事訴訟法、行政訴訟法、智慧財產案件審理法、法官法，以及日前憲法訴訟法部分條文才剛三讀通過等修正案。許宗力也感謝林輝煌在疫情期間除要求各法院建置遠距視訊開庭及電子傳送文書等應變措施，更要求所屬法院對確診的同仁給予最大適度的關懷及協助，展現了司法行政柔性的一面。

許說，林輝煌的人格特質有二個「不」字，第一「不推事」，第二「不居功」，他總謙虛將功勞歸諸於同仁。

許也勉勵在既有的基礎上，持續秉持高度自律工作態度，做出經得起檢視和批判的裁判，徹底落實行政支援審判，並作好與社會的良性溝通，了解民眾對司法的真實期待，以提升人民對司法的認識，如此方能建立人民信賴、尊重的法院。

林輝煌表示，懲戒法院2020年改制為一級二審制至今已近3年，職務法庭、懲戒法庭的審議與判決妥適性受到各界肯定，尤其以違失行為一體性的實務運作，兩法庭見解逐漸統一，也與學說趨於一致。林說，面對新的職務，將不負全民負託。

受邀出席的檢察總長邢泰釗說，17年前他在雲林地檢署服務時，就耳聞在雲林地院服務的林輝煌名號，邢說雲林鄉親對林的評價就是不忮不求、不居功，當時位置偏遠的雲院常受到司法院長翁岳生的肯定。

邢泰釗說，西螺盛產西瓜，曾有轉任律師的同事送西瓜給舊識，林輝煌得知後氣得將西瓜退回，而他也聽說林擔任祕書長時，幾乎與雲院「斷絕來往」，可見他剛正不阿。

邢說，檢察官對林輝煌的評價是「在有情的人間做有情的人」，林是大家眼中的孝子，也悲天憫人。