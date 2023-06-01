台大生遭國安局退訓洩漏情資 打警察罵「混蛋」再判有罪確定

台灣大學化工系畢業的男子何牧珉考進國家安全局遭退訓，在PTT揭露同梯受訓同學及長官職稱、化名、真實身分被判刑4年6月；何4年前又因騎車違規辱罵警察「混蛋」、「神經病」，還揮拳打傷員警，最高法院依妨害公務執行罪判拘役50日定讞。

何2018年考上國安局，受訓時表現不佳，不到半年退訓；2019年10月9日、10月12日，何兩度在PTT貼文揭露同梯受訓同學、國安局訓練中心少校隊長、主任等人的身分與職稱，將情報人員的身分曝光，一審判刑4年6月。

何2019年10月14日下午2時50分許，騎機車行經台北市南京東路三段時，違規右轉逆向進入巷弄，被員警攔查，要求提供身分證件，並詢問車主是誰，何回答未帶證件、忘記身分證號碼、不知車主為何人拒絕，並欲直接離開現場，被3名員警阻止，雙方發生衝突。