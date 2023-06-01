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寶山前鄉代不滿2票落敗怒告 尷尬...重驗票仍差1票敗訴
新竹縣寶山鄉第20屆鄉民代表落選人葉秀桃，不滿去年選舉結果以2票落敗，對當選人陳秀霞提出當選無效之訴。新竹地院綜合驗票結果，發現陳秀霞實際得票數仍比葉秀桃多1票，判葉秀桃敗訴。
判決書指出，陳秀霞為寶山鄉第20屆鄉民代表1號候選人，葉秀桃為2號候選人，去年11月26日選舉開票結果，陳秀霞共得434票，險勝葉秀桃的432票，兩人差距僅2票。
葉秀桃不滿選務人員經驗不足、開票作業時程延宕，頻頻發生判定有效票、無效票的爭議，且質疑統計票數有誤，影響選舉結果，認為有重新驗票必要，於是向當選人陳秀霞提出當選無效之訴。
法官勘查驗票結果，發現第421至426號投開票所選舉票有4張爭議票，第1張選舉章印同時蓋在1號候選人及10號候選人圈選欄內，被判無效票，故陳秀霞減1票；第2張爭議票同時蓋在2號候選人及4號候選人圈選欄內，故葉秀桃減1票。
第3張爭議票，蓋在1號候選人與2號候選人間隔處，但印文有蓋到1號候選人圈選欄格線上，完全未觸及2號候選人圈選欄格線，屬於有效票，故陳秀霞加1票；第4張爭議票，選舉章印文蓋在2號候選人姓名欄內，故陳秀霞加1票。
法官調查，綜合驗票結果，陳秀霞實際得票數仍為434票，葉秀桃實際得票數為433票，葉秀桃得票數仍低於陳秀霞1票，判葉秀桃敗訴。
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