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生父線繩綁住3歲兒子鳥鳥「戒尿布」 恐毀他幸福判2年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

莊姓男子離婚後獨自照顧3歲幼子，他不想頻繁幫兒子換尿布，竟拿線繩綑綁兒子的陰莖，後來幼稚園老師幫小朋友換尿布時，發現莊童陰莖腫脹，懷疑他遭家人施虐通報社會局，法官認為莊男涉嫌重大，害兒子青春期都要追蹤生殖功能狀況，依成年人故意對兒童犯傷害罪判莊男2年6月徒刑。

判決指出，莊男有毒品、過失傷害、肇事逃逸等前科，2020年1月出獄後，他把剛滿3歲的兒子接回家獨自照顧，分居的妻子（現已離婚）偶爾也會探望孩子。

2020年4月20日，莊童到幼稚園上課，老師在為莊童更換尿布時，發現他的陰莖腫脹還有瘀傷，懷疑他在家中遭到施虐，機警的老師通報社會局家暴防治中心，社工獲報後隨即將莊童帶去驗傷。

醫師診斷發現，莊童陰莖從根部起就有瘀青、腫脹，且傷勢已經延伸至整個陰莖，推測是外物或外力造成，應是被人以繩子或橡皮筋等物品束縛，才會造成這類傷勢。

當時莊童疑缺少照顧，已經出現發展遲緩的狀況，驗傷時社工詢問他傷勢是誰造成，莊童無法清楚表達，最後找來莊男了解狀況。

莊卻推稱孩子傷勢是另兩名友人造成，當時兩名友人到他家，他外出買毒品，請友人照顧孩子，懷疑是兩人拿繩子、橡皮筋綁住兒子的下體，但莊男說法不被檢方採信，檢方偵結後，依成年人故意對兒童犯傷害罪將莊男起訴。

高雄地院審理時，莊男仍否認施虐，他的辯護律師還稱莊男跟兒子感情很好，不可能會做這種事情。

法官當時傳喚孩子母親出庭，母親證實案發前幾天她回去探望孩子，那時候孩子還包著尿布，莊男卻說「那兩包尿布用完，就不會幫你買尿布」，母親質疑莊男可能看到小朋友尿褲子，才會用繩子將孩子的陰莖綁住。

另依據社工證詞，莊男剛接走孩子照顧時，父子倆感情還相當親暱，但當天詢問孩子是被誰施虐時，孩子卻一直抱著社工，不敢看莊男一眼，明顯對莊男產生恐懼。

雄院法官根據相關事證，認為莊男僅為了幫孩子戒尿布，竟拿線繩綁住孩子的鳥鳥，害兒子5歲時，還沒有像正常孩子一樣有勃起生理反應，17歲前都得定期追蹤做檢查，考量他犯後態度不佳，手段殘暴且極其危險，依成年人故意對兒童犯傷害罪判徒刑2年6月，可上訴。

3歲男童生殖器被生父用橡皮筋、線繩綁住，差點害他下體壞死。示意圖。記者張議晨／攝影
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