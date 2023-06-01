高雄騎士遭警攔查見酒測器喊怕 盧半小時結局曝光

李姓男子騎機車行經高雄鳳山區鳳南路，巡邏警網見他停在路中央一動也不動，趨前攔查，李又突然靠邊停，警方交談過程中，聞到他有濃厚酒味，拿出感知器，李卻喊怕又想拒測，後吹氣亮紅燈，盧半小時，結果酒測值超過每公升0.82毫克，當場被送辦。

鳳山警分局五甲派出所警員吳歡、葉少廷，前天下午2時許，巡邏行經鳳南路時，見李姓男子（40歲）騎機車停在路中央，一動也不動，警方趨前攔查時，他又突然右轉停在路邊，警方靠近他，李下車後，又不自覺地一步步移動，遭警喝斥「你一直往旁邊幹嘛」。

警方和李交談下，聞到他身上有濃厚的酒味，李男告知警方因想吃東西，剛才在看餐廳餐點，才不小心停路中央，警方拿出酒精感知器欲測試，他卻喊「會害怕」，令警方傻眼。

警方後告知不測試就以「拒測」開罰18萬、移車以及扣駕照3年，李才答應，結果先吹氣感知器亮起紅燈，李又要求要漱口，竟作勢嘴巴含水，員警制止「這樣會弄壞機器，壞掉就要賠！」李不情願下做酒測吹測，還頻問警方「我是不是很配合」。

結果李男酒測值超過每公升0.82毫克，前後花了超過半小時，警方將他上銬，警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄李姓騎士遭警攔查，因身上有酒味，見酒測器喊怕，盧半小時結果酒測超標。記者石秀華／翻攝

高雄李姓男子騎機車停路中央，被警方攔查，因身上有酒味，警方要求他對感知器吹氣，結果亮紅燈。記者石秀華／翻攝