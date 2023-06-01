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「小市民施克德」再登頭版廣告 批人民守法素質差：加強取締交通違規

聯合報／ 記者周彥妤楊德宜／台北即時報導

為擺脫行人地獄惡名，警政署5月展開為期1個月的交通大執法。「小市民施克德」5月22日在聯合報等3大報刊登頭版半版廣告，訴求嚴格執法；他今天再度在3大報登頭版半版廣告，指問題核心出在「人民守法素質太差，不遵守法規」，認為優先解決方案是「嚴格執法，加強取締交通違規」。

據了解，「小市民施克德」為化名，本人不願接受媒體採訪。他的第一波廣告內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求全力貫徹嚴格執法。「致：相關首長，解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，嚴格執法！！！如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史」。

「小市民施克德」今天再度登廣告，羅列2022年交通部公布的車禍前5大原因。他指，結論就是人民素質太差。

「小市民施克德」第二波廣告內容向交通部和專家學者喊話。廣告內容表示，「所以各位長官及專業學者把改善交通工程、加強交通安全教育列為重點工作是本末倒置！」

廣告內容包括，「誰不知道紅燈要停車那還需要加強再教育嗎？這真是滑天下之大稽！空有完善交通工程面，人民不遵守法規，這是金玉其外華而不實，無法徹底解決問題；交通部日前公布今年首季交通事故死亡人數812人，人數不減反升印證了癥結所在！」

文末放大字體寫道，「問題的核心是：〝人民守法素質太差，不遵守法規〞」、「優先解決方案：〝嚴格執法，加強取締交通違規〞」。

署名「小市民施克德」在今天聯合報等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影
署名「小市民施克德」在今天聯合報等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影
署名「小市民施克德」在今天聯合報等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影
署名「小市民施克德」在今天聯合報等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影
署名「小市民施克德」在今天聯合報等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影
署名「小市民施克德」在今天聯合報等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影

廣告 交通部 交通違規

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