鍾文智操縱TDR獲利4.4億淪重判 高院：TDR受證交法規範

連一鮑魚前董座鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），一審被依高買低賣證券等罪判刑18年。台灣高等法院審理期間，政界、學術界不尋常地頻頻發起「TDR到底算不算證交法規定的有價證券？」研討，耐人尋味，高院昨認定TDR就是受證交法規範的有價證券，判鍾17年6月徒刑，沒收4億4132萬不法所得。

高院審理期間，依聲請傳了戴銘昇、郭土木、王志誠教授鑑定，但高院認定TDR是經主管機關核定受證券交易法規範的有價證券。

高院指出，證券交易法第6條第1項後段授權主管機關核定受證券交易法規範的有價證券類型，符合憲法「授權明確性」要求。財政部1987年900號公告的行政命令未逾越證交法第6條第1項授權範圍。台灣存託憑證TDR的實質權益最終均歸屬於外國發行公司，外國發行公司就所發行的TDR也是以發行普通股入帳，且TDR與其所表彰的外國發行公司股票，不論從盈餘分派、賸餘財產分派、認購新股或其他有價證券等股東權，甚至於所表彰股份的表決權，基本上完全相同，是在1987年900號公告「外國具有投資性質之有價證券」核定文義範圍內。

財政部證管會（金管會證券期貨局前身）1992年6月20日訂定「募集與發行台灣存託憑證處理準則」，毫無疑問地再次核定並重複宣示TDR就是受證交法規範有價證券。高院認為戴銘昇、郭土木、王志誠的鑑定見解只是以法律字義為據，沒深究TDR的經濟實質，更與主管機關及證券發行交易市場中關係人的認知相悖離，不足採信。

鍾文智以違反罪刑法定主義為主張，但高院認為鍾文智在操縱本案時，對TDR是受證交法規範的有價證券的認識正確，並沒有誤認或懷疑。鍾在另案經判決有罪確定後，曾就此問題聲請釋憲，大法官也決議不受理。

本案被告包括摩坦利公司實際負責人鍾文智、寶來證券資本市場處承銷部執行副總經理王永順、承銷部證券資本市場處配售組協理何國威、資本市場處業務二組組長陳志偉等人，鍾被控於2010年間以大量人頭帳戶圈購在證交所上市交易的歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝TDR，再以連續相對成交、高買低賣或虛掛買單等對市場詐偽手段，不法操縱價量。