光電再傳弊 行政院前顧問古盛煇400萬交保

力暘能源昨在臉書貼出總裁古盛煇慶生照及聲明，強調古盛煇配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司絕無不法。圖／翻拍自臉書 台南再傳光電弊案。行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，民進黨前中執委郭再欽甚至曾協助協調市府申照作業；台南檢調搜索傳喚古盛煇到案，昨天訊後依詐欺等罪嫌四百萬元交保。

據了解，力暘能源涉嫌為了在短時間內取得廣大面積土地種電，成立一、二十家子公司，透過人頭大舉收購土地，疑帳目不清、金流往來可疑，因而被檢方盯上。檢方去年接獲情資調查，今年三月搜索台南市經發局、四月搜索民間公證人，除涉嫌貪汙的台南市經發局前局長陳凱凌疑似捲入，台南學甲八十八槍槍擊案關係人、議長賄選案被告郭再欽也以證人身分到案說明，全案恐有擴大發展趨勢。

陳凱凌經手七股工業區開發案涉嫌向廠商收受現金，接受酒店飲宴及性招待等不正利益近二百萬元，且以購置豪宅名義，與建商及代銷公司共謀超貸詐取二九六萬元，台南地檢署今年四月依公務員利用職務上機會詐取財物、洗錢等罪嫌起訴他。

檢方懷疑陳凱凌也向光電業者索賄，深入追查發現力暘取得光電場土地過程，透過土地仲介「圈地」後，以各式方法收購土地，在土地使用及向經發局申請執照等過程疑似涉不法，前天搜索力暘公司等四十六處、傳訊古盛煇等人到案，昨天訊後命古盛煇四百萬元交保，沈姓、梁姓、吳姓財務會計以廿萬元交保，丁姓、朱姓兩名土地規畫人員以十五萬元交保。力暘董事長黃志文請回。

據指出，力暘能源圈地買地後申建光電場，賣電給台電，依其發電規模享有減稅、專案辦公室獎勵補助，利潤收益獲利可觀，懷疑古盛煇等相關人員涉違反商業會計法、稅捐稽徵法、區域計畫法及詐欺等罪嫌，因此傳喚到案說明。

力暘能源從太陽能光電場土地開發到最後巡檢維運，提供投資、開發、施工、維運、儲能、售電「一站式」整合服務；力暘與中租控股旗下中租能源合作，斥資二百億元在台南七股興建包含天英、天心、天柱、天任、天芮等五個案場，開發面積近三百公頃，年發電量四點二億度，預計今年中完工，是目前台南地區最大的地面型光電場。

力暘總裁交保後慶生「絕無不法」

【記者邵心杰／台南報導】力暘能源昨天傍晚聲明，總裁古盛煇、董事長黃志文配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司所有作業均依政府相關規定辦理，絕無不法情事，此事件對公司財務、業務或營運狀況並無任何重大不利的變化。

昨天適逢古盛煇生日，公司臉書貼出慶生照及聲明稿。古盛煇許下願望，希望檢調盡快查明案情；公司將更謹慎審視工作程序，持續秉持一貫嚴謹的工作原則及自我要求，以回應社會期待。