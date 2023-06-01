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高科大總務長 涉圖利胞弟千萬
國立高雄科技大學總務長林威成，被控洩漏校內停車管理系統等標案給胞弟，讓胞弟成功標下校區工程，圖利胞弟公司至少千萬元；高雄地檢署指揮調查局搜索約談，昨依圖利、政府採購法等罪，聲請羈押禁見林威成兄弟、同校李姓專委三人。
四十六歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，二○一八年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任高科大資工系主任，二○一九年起兼任高科大總務長，總管校內採購至今。
檢調查出，林威成在高應大任職期間，得知校方將辦理校內智慧型車道等工程，利用自己擔任資工系主任優勢，將標案打造成特定規格，並把標案規畫內容洩漏給胞弟，讓胞弟設計符合高應大需求系統，順利得標。
隔年三校合併，林威成掌握校方有意將全校五處校區車道及車牌辨識系統整合，與時任事務組組長、現為高科大專委的李男合謀，先提案整合全校車道等管理系統，獲校方核定後，再將標案規格、內容洩漏給胞弟，並採限制性招標方式，讓胞弟順利得標。
據了解，五校區車道標案總金額八百多萬元，林威成胞弟得標後，將六百萬元轉入林威成帳戶，疑作為得標後「謝禮」。該標案未在時限內完工，林威成、李姓專委還協助展延，助胞弟躲過違約處罰。
高雄市調查處獲報，蒐證發現建工校區停車場標案也有弊端，三件標案估計林威成至少圖利逾千萬元。前天兵分多路至高科大、林威成胞弟公司搜索，帶回林氏兄弟及李姓專委、公司員工等十餘人。
據悉，林威成胞弟經營的公司，主要服務內容就是車道管制及門禁系統，林還曾投資百萬元入股胞弟公司，成隱名股東。
林威成等三人都否認涉案，檢方根據相關證人證詞，認定三人觸犯貪汙治罪條例圖利罪及違反政府採購法，向高雄地院聲請羈押禁見。
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