聽新聞
test
0:00 / 0:00

高科大總務長 涉圖利胞弟千萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄科技大學總務長林威成涉嫌洩漏標案給胞弟科技公司，兄弟檔昨遭檢方向法院聲押禁見。圖／聯合報系資料照片
高雄科技大學總務長林威成涉嫌洩漏標案給胞弟科技公司，兄弟檔昨遭檢方向法院聲押禁見。圖／聯合報系資料照片
國立高雄科技大學總務長林威成，被控洩漏校內停車管理系統等標案給胞弟，讓胞弟成功標下校區工程，圖利胞弟公司至少千萬元；高雄地檢署指揮調查局搜索約談，昨依圖利、政府採購法等罪，聲請羈押禁見林威成兄弟、同校李姓專委三人。

四十六歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，二○一八年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任高科大資工系主任，二○一九年起兼任高科大總務長，總管校內採購至今。

檢調查出，林威成在高應大任職期間，得知校方將辦理校內智慧型車道等工程，利用自己擔任資工系主任優勢，將標案打造成特定規格，並把標案規畫內容洩漏給胞弟，讓胞弟設計符合高應大需求系統，順利得標。

隔年三校合併，林威成掌握校方有意將全校五處校區車道及車牌辨識系統整合，與時任事務組組長、現為高科大專委的李男合謀，先提案整合全校車道等管理系統，獲校方核定後，再將標案規格、內容洩漏給胞弟，並採限制性招標方式，讓胞弟順利得標。

據了解，五校區車道標案總金額八百多萬元，林威成胞弟得標後，將六百萬元轉入林威成帳戶，疑作為得標後「謝禮」。該標案未在時限內完工，林威成、李姓專委還協助展延，助胞弟躲過違約處罰。

高雄市調查處獲報，蒐證發現建工校區停車場標案也有弊端，三件標案估計林威成至少圖利逾千萬元。前天兵分多路至高科大、林威成胞弟公司搜索，帶回林氏兄弟及李姓專委、公司員工等十餘人。

據悉，林威成胞弟經營的公司，主要服務內容就是車道管制及門禁系統，林還曾投資百萬元入股胞弟公司，成隱名股東。

林威成等三人都否認涉案，檢方根據相關證人證詞，認定三人觸犯貪汙治罪條例圖利罪及違反政府採購法，向高雄地院聲請羈押禁見。

高雄科技大學 貪汙

延伸閱讀

高科大教授涉弊！總務長洩標案給胞弟公司 兄弟檔遭聲押

中市府約聘人員涉以假發票侵占公款 5萬元交保

拿新冠防疫關懷包標案貪汙 台中市環保局女約聘5萬交保

台中水利局科長「揩油」廠商貪汙 關8年變3年半理由曝

相關新聞

光電再傳弊 行政院前顧問古盛煇400萬交保

台南再傳光電弊案。行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，民進黨前...

高科大總務長 涉圖利胞弟千萬

國立高雄科技大學總務長林威成，被控洩漏校內停車管理系統等標案給胞弟，讓胞弟成功標下校區工程，圖利胞弟公司至少千萬元；高雄...

收賄400萬 雲林口湖前鄉長林哲凌一審判10年

雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌，在任內涉嫌透過黃姓女子當白手套，向一間民間綠能業者收賄400萬元，以利用職務之便發給其在口湖案...

北市殯葬處前副處長 貪汙起訴

台北市殯葬管理處前副處長王文秀，任內負責殯葬處標案時涉嫌向廠商索賄並護航，台北地檢署昨依貪汙及財產來源不明等罪起訴王女和...

剛遞補竹縣議員也涉賄 范振龍被提當選無效

新竹縣湖口鄉縣議員陳德木去年選舉期間涉及現金買票遭判刑3年8個月，法院宣判當選無效，中央選舉委員會前天公告其缺由范振龍遞...

光電弊案力暘總裁古盛煇交保後今慶生 聲明「絕無不法情事」

台南地檢署據報力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法，昨天同步搜索力暘北中南辦公處所，傳喚負責人前政院顧問古盛煇等人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦