聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市殯葬處前副處長 貪汙起訴
台北市殯葬管理處前副處長王文秀，任內負責殯葬處標案時涉嫌向廠商索賄並護航，台北地檢署昨依貪汙及財產來源不明等罪起訴王女和殯葬業者共八人，並對王女求處重刑，建請法院宣告沒收王女二四九點六萬元不明財產。
同案遭起訴還有廠商寶相閣負責人詹坤霖、易真負責人張簡鼎晉、泰翔公寓大廈管理維護公司承辦人陳永傑、業者張景森、洪鉦皓、白手套陳紫皓，及曾任議員助理的北市府顧問許志成。其中五人坦承犯行，檢方建請從輕量刑。
檢廉調查，王女涉嫌自二○一八年七月九日至二○二二年四月十五日，利用北市二殯停車場委託經營案、聯合奠祭採購案、電子輓聯服務案、網路公祭示範禮廳案、清潔維護勞務案、無名屍等採購案及寶相閣生命紀念館申請案，透過洩密、影響評選委員與殯葬處人員等方式護航，並向業者索取十到卅萬元賄款。
王女二○一九至二○二一年的年薪，分別為一二一萬六七四八元、一二七萬三二四○元、一二三萬六八三七元，三年共計三七二萬六八二五元，但是其名下銀行戶頭卻提領出九三一萬四三八三元；王女另以現金支付醫美、ＳＰＡ等開銷，合計為卅八萬三一○○元。
等於王女三年內開銷至少九六九萬七四八三元，支出與收入顯不相當。
王女信用卡帳單每月高達二、三十萬元，銀行帳戶餘額不足時，當月就會出現大量現金存入，王女對上述遠超過薪資所得，及出現帳戶內不明存款，始終未合理解釋，檢方認定涉嫌財產來源不明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言