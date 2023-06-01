剛遞補竹縣議員也涉賄 范振龍被提當選無效

遞補當選竹縣議員的范振龍，因選舉期間涉買票遭判刑，新竹地檢署提起當選無效之訴。圖／取自范振龍臉書 新竹縣湖口鄉縣議員陳德木去年選舉期間涉及現金買票遭判刑3年8個月，法院宣判當選無效，中央選舉委員會前天公告其缺由范振龍遞補當選，不過范振龍選舉期間也涉現金買票遭判刑，新竹地檢署立即向新竹地院提起當選無效之訴。

判決書指出，范振龍因現金買票，被依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，連同共犯9人均被判有罪。中選會前天公告將遞補范振龍為當選議員，竹檢昨由檢察官蔡宜臻啟動當選無效之訴研析小組，正式向新竹地院提起當選無效之訴。

苗栗縣議員黃聲全被苗栗地方法院判決當選無效。圖／取自議會直播畫面

苗栗縣議員黃聲全則被控在去年選舉前，在向選民爭取支持時曾請客支付5000多元包廂聚餐費，經落選人陳詩弦及苗栗地檢署對黃提起當選無效之訴，苗栗地院昨判決黃聲全當選無效；黃聲全強調清白，將提出上訴。

苗栗地院判決指出， 黃聲全去年9月19日晚上，乘有投票權的馮姓、許姓女子與不具投票權等數名不詳人士在「9453休閒釣蝦場」包廂聚餐之際，黃席間前去敬酒及拜票，並於飲宴結束時表達餐費由他請客，請參與聚餐之人投票支持，使參與聚餐的人免付餐費共5370元，違反選罷法賄選規定。

黃聲全昨上午參加議會總質詢，強調自己清白，並沒有支付這筆費用，且全案刑事部分仍在審理中，未認定涉案，他尚未收到民事當選無效的判決書，將與律師研究提出上訴。