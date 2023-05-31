涉詐領1700萬健保費 大學眼科嘉義院長與醫師遭判刑

嘉義市大學眼科診所被控規避健保署針對白內障手術的醫療服務給付項目及支付標準規定，涉嫌自2019年9月至2020年10月間詐領逾1700萬元健保費。嘉義地院依詐欺取財等罪，將賴姓院長、許姓醫師、楊姓醫師各判2年、1年5月、1年4月，另協助覓得醫師的大學光學公司劉姓醫學事業處長判2年，都可易科罰金，可上訴。

嘉義地院表示，賴姓女院長發現嘉義地區老年人口比例偏高、白內障病例數量偏多，但衛服部有「每月門住診白內障手術加總超過40例之醫師須個案事前審查」的限制，她與劉男商討出增聘許、楊2醫師至診所兼診，負責為病患看診、評估，如有進行白內障手術需求，再由賴女進行手術開刀，而後再以醫師名義申報醫療費用，以規避40例限制。自2019年9月到2020年10月，患者超過800人次、詐領健保費金額逾1700萬元。

賴、許、楊3人都辯稱是共同照護，病患實際上都有許、楊看診，並由賴開刀，沒有詐欺跟偽造文書。但法官參酌供述、證詞及證人等，認為「共同照護」是為了規避40例限制。