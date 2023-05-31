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涉詐領1700萬健保費 大學眼科嘉義院長與醫師遭判刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市大學眼科診所被控規避健保署針對白內障手術的醫療服務給付項目及支付標準規定，涉嫌自2019年9月至2020年10月間詐領逾1700萬元健保費。嘉義地院依詐欺取財等罪，將賴姓院長、許姓醫師、楊姓醫師各判2年、1年5月、1年4月，另協助覓得醫師的大學光學公司劉姓醫學事業處長判2年，都可易科罰金，可上訴。

嘉義地院表示，賴姓女院長發現嘉義地區老年人口比例偏高、白內障病例數量偏多，但衛服部有「每月門住診白內障手術加總超過40例之醫師須個案事前審查」的限制，她與劉男商討出增聘許、楊2醫師至診所兼診，負責為病患看診、評估，如有進行白內障手術需求，再由賴女進行手術開刀，而後再以醫師名義申報醫療費用，以規避40例限制。自2019年9月到2020年10月，患者超過800人次、詐領健保費金額逾1700萬元。

賴、許、楊3人都辯稱是共同照護，病患實際上都有許、楊看診，並由賴開刀，沒有詐欺跟偽造文書。但法官參酌供述、證詞及證人等，認為「共同照護」是為了規避40例限制。

法官審酌，賴女、許男、楊男、劉男等4人否認犯罪，但沒有犯罪前科，詐得醫療費用經主管機關事後全數扣抵完畢，病患也確實有白內障而接受開刀，術後沒有後遺症及不良反應，許、楊、劉3人也沒有額外獲取利益，分別定應執行之刑及諭知易科罰金。

眼科診所院長與醫師涉嫌詐領健保費，遭嘉義地方法院判刑。圖／本報資料照片
眼科診所院長與醫師涉嫌詐領健保費，遭嘉義地方法院判刑。圖／本報資料照片

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