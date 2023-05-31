0206震災復建工程 台南2里長收賄上訴兩樣情

2016年0206地震造成土壤液化導致房屋沈陷，兩工程行有意爭取施作，以每戶2萬元向台南安南區溪頂里長蔡崇立、安西里長劉昆河賄賂，順利取得工程施作，蔡收賄310萬元，劉則收賄114萬元，一審蔡、劉分處12年、8年2月，蔡認罪繳回賄款，二審改判7年6月，劉否認犯罪上訴駁回。

台南高分院指出，蔡崇立審理時已坦承所有犯行，並自動繳交全部犯罪所得，原審未及審酌其有利量刑因子，因而撤銷改判。蔡於偵查中自白，並繳交犯罪所得，符合貪汙治罪條例減刑規定。

台南高分院審酌，蔡崇立身為里長，本應奉公守法，廉潔自持，為民服務，竟為貪圖不法利益，對於職務上之行為收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，嚴重傷害國民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性的信賴，所為殊值非難。

考量被蔡前無任何犯罪紀錄、犯罪動機、目的及手段，所收受賄賂金額高達310萬元，及於該院已坦承全部犯行，並繳交全部犯罪所得，頗有悔意，態度良好等一切情狀，應執行7年6月，褫奪公權3年。