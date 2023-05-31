快訊

台男遊泰卻遭下藥「綁至緬甸」 跳樓逃脫慘摔癱…刑事局營救中

2023年最佳航空公司排名出爐！長榮第8、冠軍是「這一家」

首位女院長誕生！總統特任「江國慶國賠案庭長」高孟焄接掌最高法院

0206震災復建工程 台南2里長收賄上訴兩樣情

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

2016年0206地震造成土壤液化導致房屋沈陷，兩工程行有意爭取施作，以每戶2萬元向台南安南區溪頂里長蔡崇立、安西里長劉昆河賄賂，順利取得工程施作，蔡收賄310萬元，劉則收賄114萬元，一審蔡、劉分處12年、8年2月，蔡認罪繳回賄款，二審改判7年6月，劉否認犯罪上訴駁回。

台南高分院指出，蔡崇立審理時已坦承所有犯行，並自動繳交全部犯罪所得，原審未及審酌其有利量刑因子，因而撤銷改判。蔡於偵查中自白，並繳交犯罪所得，符合貪汙治罪條例減刑規定。

台南高分院審酌，蔡崇立身為里長，本應奉公守法，廉潔自持，為民服務，竟為貪圖不法利益，對於職務上之行為收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，嚴重傷害國民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性的信賴，所為殊值非難。

考量被蔡前無任何犯罪紀錄、犯罪動機、目的及手段，所收受賄賂金額高達310萬元，及於該院已坦承全部犯行，並繳交全部犯罪所得，頗有悔意，態度良好等一切情狀，應執行7年6月，褫奪公權3年。

台南高分院表示，劉昆河部分否認犯罪，因犯罪收受之賄賂114萬元，雖未扣案，仍應依法宣告沒收追徵，經核原審認事用法並無不當，量刑方面也稱允洽，駁回上訴。

台南安南區溪頂里長蔡崇立、安西里長劉昆河貪汙案上訴二審，蔡認罪繳回賄款，二審改判7年6月，劉否認犯罪，上訴駁回，維持一審8年2月判決。圖／本報資料照
台南安南區溪頂里長蔡崇立、安西里長劉昆河貪汙案上訴二審，蔡認罪繳回賄款，二審改判7年6月，劉否認犯罪，上訴駁回，維持一審8年2月判決。圖／本報資料照

台南 收賄 地震

延伸閱讀

苗栗縣議員黃聲全遭地院判決當選無效 黃：上訴爭清白

台南蘇大媽誣指員警瀆職挨告 二審仍判無罪

雲林版官場現形記 口湖前鄉長索賄綠能業者判刑10年

頭城鎮前鎮長曹乾舜辦採購收賄390萬 判6年6月刑定讞

相關新聞

高科大教授涉弊！總務長洩標案給胞弟公司 兄弟檔遭聲押

國立高雄科技大學總務長林威成，被控涉嫌洩漏校內標案給胞弟經營的科技公司，利用限制性招標等方式，讓胞弟成功標下校區的智慧型...

搶便宜拍賣會 前立委李慶華樓中樓豪宅 BMW最熱門

行政執行署士林分署，將在6月6日下午3點舉辦123聯合拍賣會，拍賣最為矚目的是前立委李慶華名下的「日月光社區」樓中樓豪宅...

高市鳥松食品廠雨天偷排 議員直擊「抓包」最高罰300萬

高雄今午下起大雨，市議員李雅靜直擊鳳山溪上游端，發現疑有工廠趁雨偷排廢水，現場開直播「公告周知」，她建議市府應盡速設置汙...

租車擦撞須賠6萬 租車公司竟擅自填空白本票求償4900萬

王姓男子13年前向租車公司租車期間不慎擦撞車身，經檢定須賠償維修費用6萬元，租車公司負責人羅姓女子事後卻擅自在本票填上4...

休庭時要法警鎖門不讓律師進 新北院法官挨告瀆職

律師林憲同去年6月23日到新北地方法院執行律師職務，不滿休庭時審理案件的審判長楊仲農要求法警鎖門關閉法庭，認為楊仲農涉犯...

淘寶進貨金項鍊成本700元 彰化知名直播主賣假香奈兒被判刑

彰化縣知名「直播團隊」胡姓直播主從淘寶網站以每件700元進貨仿冒的「CHANEL」及「LV」項鍊金飾，再以999元在網路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦