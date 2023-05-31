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高市鳥松食品廠雨天偷排 議員直擊「抓包」最高罰300萬

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導

高雄今午下起大雨，市議員李雅靜直擊鳳山溪上游端，發現疑有工廠趁雨偷排廢水，現場開直播「公告周知」，她建議市府應盡速設置汙水處理廠納管廢汙水，避免鳳山溪永遠惡臭，社區需緊閉門戶，高市環保局獲報派人巡查，發現鳥松區一家食品製造業疑將未處理妥善的廢水直接排入鳳山溪，將汙水汙染防治法裁處，最高可罰300萬。

李雅靜目擊表示，鳳山溪上游端水質尚可，但味道很臭，她發現，今午下雨，但上游鳥松區疑有事業廢水趁雨偷排，水量很大，還漂白色懸浮物。

她說，她每個會期都不斷提醒各局處置，水利局每年花在鳳山溪預算也不少，但水質不盡人意，前兩天鳳山溪沿線有600公斤死雨，下雨時底泥翻攪，黑色懸浮物也會漂出，市府未痛定思痛，每年僅編一點預算改造景觀但未改造水質，遇有 狀況只會撈底泥，沒有相關配套，有何專業可言，這樣每個人都可以去當公務人員了。

高市環保局回應，今午獲報鳳山圳水色異常，即派員巡查，發現鳥松區一家食品製造業未有效收集清洗廢水集，廢水處理設施處理功能亦不佳，排入鳳山圳的廢水量測水質為pH 6.63、導電度2520μS/cm、水溫30.6℃。環保局已要求停止排放廢水，負責清理，並將依「水汙染防治法」第30條規定，裁處3萬至300萬元罰鍰。

環保局指，食品製造過程中產生的廢水中含有大量有機物，經細菌分解後，易消耗水中溶氧，將導致溪水汙染，發黑、發臭，亦易造成魚體死亡。另鳳山溪上游屬水汙染管制區，環保局將持續加強巡查，違反管制項目規定者，會依法嚴懲。

高市環保局當場量測，排入鳳山圳的廢水量測水質為pH 6.63、導電度2520μS/cm、水溫30.6℃，違反標準。記者王昭月／翻攝
高市環保局當場量測，排入鳳山圳的廢水量測水質為pH 6.63、導電度2520μS/cm、水溫30.6℃，違反標準。記者王昭月／翻攝
高市環保局獲報鳳山溪水色異常，派員巡查發現上游鳥松區一家食品廠涉偷排。記者王昭月／翻攝
高市環保局獲報鳳山溪水色異常，派員巡查發現上游鳥松區一家食品廠涉偷排。記者王昭月／翻攝
高市議員李雅靜今午趁雨直擊鳳山溪，抓包到偷排。記者王昭月／翻攝
高市議員李雅靜今午趁雨直擊鳳山溪，抓包到偷排。記者王昭月／翻攝

水質 李雅靜 520

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