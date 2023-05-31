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休庭時要法警鎖門不讓律師進 新北院法官挨告瀆職

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

律師林憲同去年6月23日到新北地方法院執行律師職務，不滿休庭時審理案件的審判長楊仲農要求法警鎖門關閉法庭，認為楊仲農涉犯瀆職加重妨害自由，向法院提起自訴。新北院認為審判長對於法庭開閉有指揮權，駁回自訴。

林憲同提起自訴，指他去年6月23日受被告委託辯護、到新北院開庭時，該案審判長楊仲農在法庭休庭時宣布並由書記官在卷面記明「休庭後【禁止訴代律師入法庭】」，認為楊「命令法警鎖關法庭」禁止律師進入法庭執行職務，構成刑法瀆職加重妨害自由罪，向法院提起自訴。

新北院以審判長對法庭開閉與審理訴訟有指揮權，法庭開庭時，審判長有維持秩序權，楊仲農是本於法律明確授權，為維護法庭秩序而禁止律師進入法庭，駁回自訴。

律師林憲同不滿新北地方法院審判長楊仲農要求法警在休庭時鎖門關閉法庭、不讓律師進入，向法院提起自訴，新北地院認為審判長對於法庭開閉本就有指揮權，駁回自訴。圖／報系資料照
律師林憲同不滿新北地方法院審判長楊仲農要求法警在休庭時鎖門關閉法庭、不讓律師進入，向法院提起自訴，新北地院認為審判長對於法庭開閉本就有指揮權，駁回自訴。圖／報系資料照

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