休庭時要法警鎖門不讓律師進 新北院法官挨告瀆職
律師林憲同去年6月23日到新北地方法院執行律師職務，不滿休庭時審理案件的審判長楊仲農要求法警鎖門關閉法庭，認為楊仲農涉犯瀆職加重妨害自由，向法院提起自訴。新北院認為審判長對於法庭開閉有指揮權，駁回自訴。
林憲同提起自訴，指他去年6月23日受被告委託辯護、到新北院開庭時，該案審判長楊仲農在法庭休庭時宣布並由書記官在卷面記明「休庭後【禁止訴代律師入法庭】」，認為楊「命令法警鎖關法庭」禁止律師進入法庭執行職務，構成刑法瀆職加重妨害自由罪，向法院提起自訴。
新北院以審判長對法庭開閉與審理訴訟有指揮權，法庭開庭時，審判長有維持秩序權，楊仲農是本於法律明確授權，為維護法庭秩序而禁止律師進入法庭，駁回自訴。
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