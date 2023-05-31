彰化知名直播主賣假香奈兒 淘寶進貨金飾賣999 被判刑

彰化縣知名「直播團隊」胡姓直播主從淘寶網站以每件700元進貨仿冒的「CHANEL」及「LV」項鍊金飾，再以999元在網路販售，被彰化地方法院依違反商標法判處拘役40日，如易科罰金需處4萬元罰金，不過胡男也曾在網路嗆聲說他被抹黑很久，但至今在網路人氣仍旺。

藝人王思佳日前被眼尖網友爆出拿愛馬仕假包上節目，引發質疑，如何辨識真假名牌包與飾品也在網路上熱議。而彰化縣則爆出知名直播主賣仿冒名牌飾品被判刑案件，33歲胡姓直播主在南彰頗有名氣，臉書置頂文上還分享自媒體專訪他的影音，標題寫著「卅歲白手起家成就千萬身價，彰化男神明天依舊光芒萬丈」。

判決書指出，胡姓直播主的直播團隊在2022年從大陸淘寶網站以每件700元進貨仿冒的「CHANEL」及「LV」項鍊金飾，再以999元在網路販售，共賣出30件，犯罪所得近3萬元，今年2月被警方查獲涉嫌販賣仿冒商標商品送辦。

法官認為，胡男為圖私利販賣仿冒商標商品，破壞市場公平競爭之交易秩序，損害真正商標權人就其所註冊商品之價值，對商標權人潛在市場利益侵害非小，行為實屬不該。

法官審酌胡男犯後坦承犯行，惟迄今未與被害人瑞士商香奈兒公司及告訴人法商路易威登馬爾悌耶公司達成和解，因此依違反商標法將他判處拘役40日，可易科罰金。

胡姓直播主早在2020年也曾直播嗆聲說他被銀樓抹黑，他拿出像CHANEL的飾品說「999純黃金在銀樓賣要不要4000？」、「他賣的被說不是純金十次以上了」，強調買到假的賠一百萬元，還拿出飾品說有分享的可抽獎，如果抽到假黃金也賠一百萬，強調「這是商譽問題」。