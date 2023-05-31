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「我爸是清潔員」 9車事業廢棄物被放行 2清潔隊員判刑1年4月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市公所清潔隊柯姓隊員因兒子柯男與人合夥開鐵板燒店，2021年鐵板燒店裝潢修繕時，柯子拜託柯姓隊員與前草子埔垃圾轉運站王姓班長，讓他們將9車事業廢棄物載到垃圾轉運站內堆置，因此省下3萬7800元處理費，彰化地方法院依違反貪汙治罪條例等將王男與柯姓隊員判刑1年4月，並需向公庫支付5萬元。

判決書指出，柯子因與張男和李男合夥開鐵板燒店，2021年3月鐵板燒店裝潢修繕時，因施工過程中的雜物及裝潢修繕廢棄物很多，柯子不知如何清除，也不願自行吸收修繕廢棄物處理費用，即詢問任清潔隊隊員的父親柯男該如何處理，柯男即允諾將告知清潔隊班長王男協助處理。

當年3月22日下午柯男即連絡王姓班長表示，柯子將載裝潢事業廢棄物到垃圾轉運站內，王男即告知轉運站值班人員「讓好鄰居來倒家具」，柯子即要張男將2車事業廢棄物載入轉運站內傾倒。

從3月22日起、3 月26日、28日、4月26日、5月16日共5天張男和李男共將9車次近2公噸廢棄物載入轉運站內傾倒，省下3萬7800元處理費，其中曾有清潔隊值班人員質疑載運的「家用垃圾」數量過多而將張男等人攔下，並立即透過通訊軟體LINE通知班長王男，但王男堅持現場車輛載運的垃圾均為柯男的家戶垃圾，並指示放行傾倒。

法官認為，王男與柯男均為公務員，竟共同圖利柯子等人，無視法令之存在，所為誠屬不該，唯考量兩人犯終坦承犯行，且柯子等人不法利益金額非高，且事後已委由環保公司，將堆置在垃圾轉運站的營建事業廢棄物全數載離而回復原狀，犯後態度良好。

法官審酌，柯男愛子心切而同意安排讓運送事業廢棄物車輛進場，王男與柯男並無實際圖利所得，兩人任職清潔隊收入為3萬2千元至4萬元，經濟狀況不佳，因此依違反貪污治罪條例公務員共同犯對主管事務圖利罪，將兩人判刑1年4月，並需向公庫支付5萬元，緩刑3年，褫奪公權2年，全案可上訴。

彰化市公所清潔隊柯姓隊員、前王姓班長放行柯子經營鐵板燒店的裝潢修繕事業廢棄物傾倒在垃圾轉運站內，2 人被判刑1年4月。 記者林宛諭／攝影
彰化市公所清潔隊柯姓隊員、前王姓班長放行柯子經營鐵板燒店的裝潢修繕事業廢棄物傾倒在垃圾轉運站內，2 人被判刑1年4月。 記者林宛諭／攝影

廢棄物 彰化 公務員

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