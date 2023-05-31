「我爸是清潔員」 9車事業廢棄物被放行 2清潔隊員判刑1年4月

彰化市公所清潔隊柯姓隊員因兒子柯男與人合夥開鐵板燒店，2021年鐵板燒店裝潢修繕時，柯子拜託柯姓隊員與前草子埔垃圾轉運站王姓班長，讓他們將9車事業廢棄物載到垃圾轉運站內堆置，因此省下3萬7800元處理費，彰化地方法院依違反貪汙治罪條例等將王男與柯姓隊員判刑1年4月，並需向公庫支付5萬元。

判決書指出，柯子因與張男和李男合夥開鐵板燒店，2021年3月鐵板燒店裝潢修繕時，因施工過程中的雜物及裝潢修繕廢棄物很多，柯子不知如何清除，也不願自行吸收修繕廢棄物處理費用，即詢問任清潔隊隊員的父親柯男該如何處理，柯男即允諾將告知清潔隊班長王男協助處理。

當年3月22日下午柯男即連絡王姓班長表示，柯子將載裝潢事業廢棄物到垃圾轉運站內，王男即告知轉運站值班人員「讓好鄰居來倒家具」，柯子即要張男將2車事業廢棄物載入轉運站內傾倒。

從3月22日起、3 月26日、28日、4月26日、5月16日共5天張男和李男共將9車次近2公噸廢棄物載入轉運站內傾倒，省下3萬7800元處理費，其中曾有清潔隊值班人員質疑載運的「家用垃圾」數量過多而將張男等人攔下，並立即透過通訊軟體LINE通知班長王男，但王男堅持現場車輛載運的垃圾均為柯男的家戶垃圾，並指示放行傾倒。

法官認為，王男與柯男均為公務員，竟共同圖利柯子等人，無視法令之存在，所為誠屬不該，唯考量兩人犯終坦承犯行，且柯子等人不法利益金額非高，且事後已委由環保公司，將堆置在垃圾轉運站的營建事業廢棄物全數載離而回復原狀，犯後態度良好。