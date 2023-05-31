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逃亡15年詐欺犯遭逮 因為他忘了這個動作

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台北市59歲陳姓男房仲15年前，因詐欺案判刑確定8年6個月未到案執行，遭台北地檢署通緝後逃到台南藏匿。昨天下午陳騎車行經安平健康路三街，沒將安全帽帽帶扣上，遭巡邏員警盤查後發現通緝身分，解送台南地檢署歸案。

據了解，陳男為台北人，原本在台北擔任房仲業務，以人頭身分購屋，只付10萬元訂金就騙得受害屋主的房屋所有權狀、印章後辦理過戶，詐欺行為判刑確定8年6個月。

陳為了躲避服刑，逃到台南生活，繼續從事房仲業。平常生活習慣規律，甚至也不會在深夜時段逗留。他向警方說：「平常自己也笑臉迎人，也很關心政府相關政令。」在安平區安穩過了15年。

昨天下午1點多，陳貪圖方便沒將安全帽帶扣上，行經健康路三街時，被巡邏員警注意前往盤查。警方表示，詢問身分時，陳男遲遲不願意表明身分，言語吞吞吐吐。帶回調查身分，查出陳是遭台北地檢署通緝的詐欺犯。

陳姓男房仲（左）遭通緝15年，昨天下午未將安全帽帶扣上，員警盤查發現身分，解送地檢ˋ署歸案。 記者黃宣翰／翻攝
陳姓男房仲（左）遭通緝15年，昨天下午未將安全帽帶扣上，員警盤查發現身分，解送地檢ˋ署歸案。 記者黃宣翰／翻攝

通緝 台南 詐欺

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