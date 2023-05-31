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涉炒5檔TDR案 二審判鍾文智17年半

中央社／ 台北31日電

炒手鍾文智被控炒作5家公司憑證（TDR），獲利鉅款，一審判刑18年，二審今天依違反證券交易法操縱證券交易價格罪及高買低賣證券罪，判刑17年6月。可上訴。

二審台灣高等法院指出，原判決就鍾文智等人不法操縱 TDR 價量所獲財物利益及犯罪所得，並未扣除證券交易稅、交易手續費及圈購處理費，所為犯罪利得的事實認定及沒收有誤，撤銷改判。

二審判決指出，寶來證券於民國98至100年間，為新加坡歐聖公司、揚子江公司、超級公司、明輝公司、特藝公司發行台灣存託憑證TDR的主辦承銷商，時任摩坦利公司實際負責人的鍾文智於99年間，以大量人頭帳戶圈購在證交所上市交易的上述5公司TDR，再以連續相對成交、高買低賣或虛掛買單等對市場詐偽手段，不法操縱其價量。

判決指出，鍾文智不法操縱TDR的犯罪獲利（扣除證券交易稅、交易手續費、圈購處理費後）歐聖5101萬7385元、揚子江1億8379萬9768元、超級9507萬3333元、明輝TDR無犯罪利得、特藝1億2902萬0675元。

其中超級、特藝TDR部分，鍾文智將「代認購」部分的犯罪所得968萬4000 元、790萬5000元支付同案被告王永順，為王永順應予沒收追徵的犯罪所得，餘款4億4132萬2161 元則為鍾文智應予沒收追徵的犯罪所得。

二審指出，TDR是經主管機關核定受證券交易法規範的有價證券，且財政部證管會（金管會證券期貨局前身）於81年6月20日訂定「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」，重複宣示TDR就是受證交法規範有價證券，雖與鑑定人為相異見解，而鑑定人意見僅以法律字義為據，未探究TDR的經濟實質。

合議庭指出，鍾文智於本案不法操縱行為時，對TDR是受證交法規範的有價證券具有正確認識，並無誤認或有懷疑，自無違反罪刑法定主義之可言；鍾文智因另案經判決有罪確定後，就此問題聲請釋憲，經司法院大法官為不受理決議。

司法院 大法官 主管

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