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中市府約聘人員涉以假發票侵占公款 5萬元交保

中央社／ 台中31日電

台中市政府環保局廖姓約聘人員，涉嫌去年疫情期間，負責防疫關懷包標案時，以假發票侵占公款，檢方昨天帶回廖女等人偵辦，依貪污等罪嫌諭知廖女以新台幣5萬元交保，其餘人請回。

台中地檢署今天告訴中央社記者，民國111年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台中市府針對確診者發放關懷包，因人力不足發放不及，市府環保局清潔隊等值勤人員，因未收到關懷包，環保局緊急以8萬多元經費採購。

檢方查出，廖女為環保局約聘人員，負責關懷包採購標案，涉嫌以假發票核銷方式侵占公款，檢察官昨天指揮廉政署等單位，前往環保局與涉案廠商等處所搜索偵辦，帶回廖女、邱姓業者等4人調查。

檢方複訊後，認定廖女、邱女涉嫌貪污等罪，但無羈押必要，諭知以5萬、3萬元金額交保，其餘人請回。

疫情 侵占 台中市

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