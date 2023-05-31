欠稅621萬還有錢開新公司 台南五金批發公司老闆遭管收

台南永康區某五金批發公司5年來累計滯欠營利事業所得稅、營業稅等合計621萬多元，經移送行政執行署台南分署強制執行，執行官發現該公司2019年間多達2322萬多元銀行資金交易，甚至流向另家新設公司，負責人施姓男子無法清楚說明資金流向，台南地院昨晚裁定管收。

台南分署統計，該公司滯欠108-109年度營業稅、106-109年度營利事業所得稅、全民健康保險費及勞工保險費、106-110年度勞工退休金費用、108-111年度使用牌照稅及其罰鍰、107-111年度汽車燃料費、公路法罰鍰及違反勞動基準法罰鍰等。

自2017年起，分別經南區國稅局新化稽徵所、中央健康保險署南區業務組、勞工保險局、市府財政稅務局新化分局、嘉義區監理所台南監理站及市府勞工局等移送強制執行，尚欠金額621萬9660元。

行政執行官林家禾調查，該公司2019年間有多達2322萬多元的銀行資金交易，其中部分款項由施男或他所擔任負責人的另家公司所用。經詢問其流向時，他表示，只知道當初有跟人借支票，拿部分錢貼現；有些錢拿去開新公司等語。然而，他仍無法清楚說明資金流向，也未能提出相關證明。