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幫付餐費賄選 苗縣議員黃聲全一審判當選無效

中央社／ 苗栗縣31日電

苗栗縣議員黃聲全被控於競選期間，利用聚餐機會幫選民支付新台幣5千餘元餐費尋求支持，經檢方起訴並提起當選無效之訴，苗栗地院今天判決黃聲全當選無效。可上訴。

苗栗地檢署去年選舉期間偵辦黃聲全舉辦餐會賄選案件，檢警調查，黃聲全與陳姓男子涉嫌於111年9、10月間，以每次5、6千元舉辦餐會，向馮姓、許姓、張姓等選民，其中包含越南、陸籍新住民等人行賄，並於11月偵查終結，將黃聲全、陳姓男子及收受賄賂的5名選民提起公訴。

黃聲全順利當選就職第20屆苗栗縣議員後，苗栗地檢署及落選人陳詩弦均對黃聲全提起當選無效之訴。

苗栗地方法院今天發布新聞稿指出，合議庭審理認為，黃聲全於111年9月19日晚間，利用馮姓、許姓女子等人在某釣蝦場包廂聚餐之際，於席間前去敬酒及拜票，並於飲宴結束時，表達餐費由他請客，請參與聚餐的人投票支持。

合議庭認為，黃聲全使聚餐人等免付餐費共5370元，且多數選民指證歷歷，認定違反選罷法第99條第1項之賄選規定，而有選罷法第120條第1項第3款當選無效事由，判決當選無效。

目前正值苗栗縣議會召開定期大會，今天剛好排定黃聲全進行縣政總質詢，他上午正常出席並質詢有關教育、頭份竹南地方發展等議題，未料，質詢結束後約1小時，法院就發布判決當選無效訊息，成為本屆苗栗縣議員遭判當選無效第1人，全案仍可上訴。記者打電話聯絡黃聲全，但在截止發稿前，他都未接電話，也未做相關回應。

當選無效 苗栗縣 議員

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