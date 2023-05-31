夫妻離婚怕打擾父母 私刻印章押「見證」反被兩老提告
高雄劉姓男子和許姓妻子想要離婚，不想將兩人婚姻觸礁的問題告訴父母，劉男偷偷刻了父母親的印章，在離婚協議書上用偽造的印章署押，辦好離婚後回家才告訴父母，劉男父母氣炸提告，劉男和許女被依偽造文書罪各判刑2月，均得易科罰金。
判決指出，劉、許兩人婚姻觸礁，夫妻倆想要低調辦完離婚，不想驚動家中長輩和親友，去年5月20日前，劉男跑去印章店盜刻父母兩人印章，5月20日當天約好在許女工作室碰面，由劉男拿出父母的印章署押，將父母當成離婚協議書的見證人。
之後劉男、許女拿離婚協議書去戶政事務所辦妥程序，回家劉男才將兩人離婚的消息告訴父母，劉父、劉母氣炸，質疑兒子怎沒先跟他們提，隨後打電話給許女，接著再跑到小港區戶政事務所，才確認劉男說得都是事實。
劉父、劉母不滿兒子私刻他們的印章，氣得報警提告，高雄地院審理時，劉、許坦承犯行，並供稱不想讓父母擔心又不想驚動其他親友，才會盜刻印章署押在協議書上的「見證人」欄位。
法官認為，劉男私刻父母印章嚴重影響戶政機關對於身分管理的正確性，考量他們兩人犯後態度良好，依偽造文書罪各判刑2月，均得易科罰金6萬元，可上訴。
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