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騎車未扣安全帽帶露餡 逃亡15年通緝男台南被逮

中央社／ 台南31日電

台北陳男擔任房仲犯下詐欺等罪遭判刑後，逃到台南持續從事房仲，規律上下班，深夜不在外逗留，平安度過15年，未料昨天騎機車未扣上安全帽帶遭警攔查露餡，解送歸案。

台南市警局第四分局今天告訴中央社記者，59歲陳姓男子在台北市擔任房屋仲介時，以人頭佯裝購屋，僅付出新台幣10萬元訂金，就騙得房屋所有權狀、印章後辦理過戶，遭判8年6個月有期徒刑。

陳男逃亡到台南市安平區，還是從事房仲，過著規律生活，早睡早起、正常上下班、深夜不在外逗留、注意政令宣導，近期更特別自律禮讓行人，遵守交通規則，笑臉迎人，不與人爭執，平安度過15年。

警方昨天下午1時許在安平區健康三街發現陳男騎機車未扣上安全帽帶，立刻攔查，陳男不願表明身分，被帶回派出所查證，警方才確認台北地檢署民國97年已對陳男發布通緝，陳男被解送歸案。

台南 安全帽 通緝

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