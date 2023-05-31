249萬元財產來源不明 北市殯葬處前副處長遭起訴

台北市殯葬處前副處長王文秀涉嫌於任內洩密圖利業者，北檢今天偵結，認為王女惡性重大，依貪污治罪條例等罪起訴王女，並建請法院沒收王女不明財產新台幣249萬多元。

台北地方檢察署起訴書指出，王文秀自民國107年7月9日起至111年4月5日止，擔任台北市殯葬管理處副處長負責襄理核閱文稿及主持、出席會議。

起訴書表示，王文秀於108年至110年間督導110年聯合奠祭採購案、110年無名屍採購案、電子輓聯服務案、網路公祭示範禮廳案、清潔維護勞務、停車場委託經營案、寶相閣公司申請生命紀念館案等採購案的招標進度。

檢廉調查，王文秀涉嫌拍攝相關標案文件照片，並輾轉透過洪姓、許姓男子洩密給5家涉案業者；王文秀為讓屬意廠商得標，於評選委員會議中引導廢標，或企圖找民意代表協調以影響評選委員決策。

檢廉查出，王文秀於108年至100年間的總年薪是372萬6825元，但同時段王女從銀行帳戶提出款項為931萬4383元，王女還額外以現金支付醫美、SPA等費用，另每月有卡費、供養法師及貸款等開銷為20萬元至30萬元不等。

檢廉追查，王文秀銀行帳戶餘額不足時，當月即有來源不明的現金存入。王女辯稱是丈夫每年於特殊節日給她的現金以及向友人介紹案件而拿到的分紅，但丈夫與友人均否認有此一說，王女也無法對不明財產來源提出合理說明。

北檢指出，王文秀經手喪葬人生大事本應奉公守法，讓民眾人生最後一哩路順利完成，卻利用職務勾結廠商、操控採購案，多次利用職權以洩密、影響評選委員等不法方式，確保採購案由其屬意廠商得標，再藉此圖謀私利並取得不法利益，惡性重大，審酌犯後態度不佳，顯不知悔改，建請法院從重量刑。

北檢表示，許男多次配合王文秀非法圖利並洩密給王女屬意的廠商，考量許男坦承洩密，建請法院量處適當之刑；涉案的洪男與5家業者均已坦承犯行，犯後態度良好，建請法院從輕量刑。

檢察官認為，王文秀等8人涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪及刑法洩密罪，均依法提起公訴；另外，因王女的支出開銷與其收入顯不相當，追查出新台幣249萬6000元的不明財產，建請法院宣告沒收其不法所得。