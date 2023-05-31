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世界無菸日！媽媽團體立院外陳情 紙菸要做風險評估才上市

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今天是世界無菸日，有約50名民眾今天早上在立法院外陳情，呼籲立委要求衛福部國民健康署，在紙菸產品上市時要比照加熱菸，必須做健康風險評估審查才能上市，直言「這才能讓最毒的紙菸早日在台灣消失，讓世界無菸日不再是幻想」。

發起「紙菸你好毒」陳情活動的新北市志工家長協會理事長何若萍表示，菸害防制法剛修法通過，但只針對加熱菸品實行健康風險評估審查，卻沒有針對紙菸要求，製造二手煙最多的紙菸，隨時隨地可以上市，但造成的健康風險和危害，卻是顯而易見。

何若萍高喊口號「世界要無菸先要審紙菸」，她說，自己從菸防法修法時就多次走上街頭陳情，今天是修法通過後的第一個世界無菸日，更要走上街頭，「紐西蘭都可以立法禁售紙菸，為什麼台灣不可以？」

何若萍說，如果全面禁售紙菸非一蹴可及，那就要先禁止能輕易上市銷售的紙菸，既然菸防法修法有加入健康風險評估審查，就不應該將紙菸排除在審查名單之外。

何若萍指出，只有把紙菸納入健康風險評估，且在通過評估審查後才能上市，才能逐步減少紙菸所造成的二手菸害，讓台灣成為一個無二手煙害之島。

現場陳情民眾多是有孩子的媽媽，在立院外高唱著歌曲《你好毒》，想凸顯出紙菸燃燒後產生的二手煙，其有毒物質超過百種，更有70多種有致癌性，也因此，二手菸害早被世界衛生組織列為最可怕的空氣汙染源之一。

今天是世界無菸日，新北市志工家長協會理事長何若萍早上集合媽媽們，在立院群賢樓外陳情，呼籲立委要求衛福部國民健康署，紙菸也要做健康風險評估審查才能上市。記者翁至成／翻攝
今天是世界無菸日，新北市志工家長協會理事長何若萍早上集合媽媽們，在立院群賢樓外陳情，呼籲立委要求衛福部國民健康署，紙菸也要做健康風險評估審查才能上市。記者翁至成／翻攝
今天是世界無菸日，新北市志工家長協會理事長何若萍早上集合媽媽們，在立院群賢樓外陳情，呼籲立委要求衛福部國民健康署，紙菸也要做健康風險評估審查才能上市。記者翁至成／翻攝
今天是世界無菸日，新北市志工家長協會理事長何若萍早上集合媽媽們，在立院群賢樓外陳情，呼籲立委要求衛福部國民健康署，紙菸也要做健康風險評估審查才能上市。記者翁至成／翻攝
今天是世界無菸日，新北市志工家長協會理事長何若萍早上集合媽媽們，在立院群賢樓外陳情，呼籲立委要求衛福部國民健康署，紙菸也要做健康風險評估審查才能上市。記者翁至成／翻攝
今天是世界無菸日，新北市志工家長協會理事長何若萍早上集合媽媽們，在立院群賢樓外陳情，呼籲立委要求衛福部國民健康署，紙菸也要做健康風險評估審查才能上市。記者翁至成／翻攝

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