尤伯祥過去拿放大鏡檢討司法 前檢察長：如今也應該讓外界逐一檢驗

總統府昨公布大法官提名人選，帶濃厚政治色彩，尤其太陽花學運律師尤伯祥身為被提名人選，法界一片譁然；台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達指出，大法官須獨立、超然，政治性格濃厚者不適任，身為司法改革一員先前用放大鏡檢視司法，如今欲當大法官，也應讓外界用放大鏡檢驗，不容一點道德瑕疵。

陳宏達表示，大法官影響司法及國家發展非常深遠，得做到超然獨立，如此重要職位應該慎重審查，不能以政治思考，或讓政治凌駕司法，身為大法官不只要實質公正，言行舉措也應讓人民有信心。

他說，如今法官、檢察官皆提出質疑，實情雖待調查，但舉措已有爭議，大法官必須以最高標準自我要求，被提名人不能僅自己說自己公正，更應該在立法院審查會交代清楚，否則未來作出的憲法判決如何能獲得人民信服？

陳宏達認為，大法官講究法律素養及專業，並具備法律思辨及論述能力，政治色彩過於濃厚，如何令人信服，若有偏向的政治立場，可往政治路發展，但司法不一樣，政治凌駕法律專業，隳敗國家名器，政府文化越來越虛浮。