指著38週孕肚說「為妳小孩積陰德」 孕婦宮縮變多她判刑
林姓婦人陪夫婿去診所接受血液透析服務，被控推擠已懷孕護理師的肩膀，手還指著護理師的孕肚咆哮說「為妳的小孩積點陰德」，台北地院審理，依傷害罪判林婦有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
林婦2021年10月20日與夫婿前往台北市信義區某診所接受血液透析服務，因不滿鄭姓女護理師操作儀器的程序，對鄭女動粗。
林婦於當天中午時，先徒手用力推擠已懷孕38週的鄭女的左肩，另手指鄭女的肚子咆哮表示「為妳的小孩積點陰德，留點良心」，鄭女退步避讓，但後來因此受有宮縮頻繁、腹痛等傷害，鄭女驗傷後向警方提告，檢察官起訴林婦。
法院開庭，林婦對傷害護理師坦承不諱，法官根據鄭姓護理師產檢的婦產科診斷證明書、血液透析紀錄表等，認定林婦犯行。
判決書說，林婦隨同配偶接受血液透析服務，因配偶稱感受不適，一時情緒失控而動手傷害已懷孕38週的護理師，考量林婦犯罪動機、目的，以及林婦未能與護理師達成和解、未獲諒解，判處林婦有期徒刑3月。
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