台南蘇大媽誣指員警瀆職挨告 二審仍判無罪

台南「蘇大媽」前年11月間在永康區停車場與他人發生口角，永康分局偵查隊員警據報到場，蘇婦指遭人恐嚇要打斷雙腿，要求須依現行犯逮人，但因現場混亂一時難辨，員警事後查出恐嚇者通知到案，反遭蘇婦指控瀆職，檢方依誣告起訴她，一審獲判無罪，檢方不服上訴，二審今駁回上訴。

台南高分院指出，依永康分局員警所述，可知當時員警確未在現場對蘇婦所指恐嚇者為相關處理，且該恐嚇者也已離開現場，難認有何故意捏造虛偽之情，應是蘇婦出於對法律的誤解，致誤會員警故意不逮捕現行犯，而有瀆職行為。

台南高分院表示，依卷內相關證據，蘇婦同日下午2時39分開始製作告發瀆職的調查筆錄，至3時3分結束，而恐嚇者於同日3時23分開始製作筆錄，至3時29分結束，且二人同處派出所辦公室的時間，已在蘇婦製作告發筆錄之後，恐嚇者雖於2時28分即進入派出所，但當時蘇婦並不在場，則蘇婦製作告發筆錄當時，是否知悉警方已通知恐嚇者到場，即有疑問，自難僅以警員已通知恐嚇者到場，因而認蘇婦確知悉此情，仍故意誣告員警瀆職。