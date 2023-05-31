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高雄區監理所洗刷行人地獄汙名 請大車司機操演「指差確認」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄區監理所為了洗刷台灣「行人地獄」汙名，今天邀請台塑公司協力辦理路口停讓教育訓練，將路口停讓、指差確認納入訓練課程，提升汽車運輸業駕駛人對路口行人路權及安全重視。

高雄區監理所說，這次課程內容包括出車前檢查、貨物裝載、內輪車及路口停讓等觀念，並請現場大型車司機代表親自操演「指差確認」等路口轉彎動作；「指差確認」源自日本，是一個能有效降低人為失誤的預防性職業安全動作，以高聲呼喚、眼視並手指目標物，以瞬間提高注意力。

講師說，駕駛人行經路口，應先停止車輛，做出以下動作並同時大聲說出來：伸出右手五指併攏，將右手指向左邊，「看向左邊、左邊沒人」，再將右手指向右邊，「看向右邊，右邊沒人」，確認沒人後再左轉、右轉。

高雄區監理所副所長何梅錦說，為了洗刷行人地獄汙名，立法院已三讀通過道路交通管理處罰條例，加重汽車駕駛人不禮讓行人罰則，罰鍰上限從現行3600元，提高到6000元，若因不禮讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照。

高雄區監理所表示，呼籲各汽車運輸業者為社會做示範，行經路口左、右轉，不論有沒有看到行人，都請駕駛人暫停確認，確實停讓，監理機關也會不定期派人到業者站場查核與路口稽查。

高雄市交通大隊表示，警方為防制大型車交通事故，落實精準執法與並加強宣導，大型車造成的死亡事故今年1月到5月有8件，比近10年同期平均數減少3件，呈下降趨勢。

交大表示，今年大型車業者宣導計有1075場次、舉辦座談會計有10場，將持續辦理相關宣導，以期業者及駕駛人深植安全駕駛觀念，強化預防效果；去年至今年5月大型車全般事故計4475件，比以往同期減少90件。

高雄區監理所為了洗刷台灣「行人地獄」汙名，今邀請台塑公司協力辦理路口停讓教育訓練。記者王勇超／攝影
高雄區監理所為了洗刷台灣「行人地獄」汙名，今邀請台塑公司協力辦理路口停讓教育訓練。記者王勇超／攝影
大型車司機代表們操演「指差確認」等路口轉彎動作。記者王勇超／攝影
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