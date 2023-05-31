快訊

駕專機撞老鷹、機翼結冰...空軍初代女飛官憶當年酸甜苦辣

經營權之爭落幕！龍邦入主泰山 終結詹家逾70年掌權

不該加碼輝達？專家點名其他可能暴漲的股票 台灣這家入列

涉晟德內線交易獲利286萬 前法官律師獨董遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾任一、二審法官的律師陳永昌，2018年擔任上櫃生技公司晟德大藥廠獨立董事期間，涉嫌在公司將與中國大陸華潤醫藥控股合作研發糖尿病新藥的重大訊息發布前，與唐姓稽核經理利用自己和親友帳戶提前買股，藉此內線交易獲利286.2萬及31.5萬元，台北地檢署今證交法內線交易罪起訴陳、唐2人。

檢方對於陳男遭查扣的286.2萬的不法所得，向法院建請宣告沒收；至於唐女在偵查中認罪並繳回全部犯罪所得，檢方也向法院建請酌減其刑。

曾擔任地方法院及高等法院法官的陳永昌，轉任律師後成立永昌法律事務所，受好友晟德負責人林榮錦之邀成為公司獨董。2018年7月，晟德宣布與在香港上市的華潤醫藥簽署備忘錄共同研發糖尿病新藥CS02，簽約金加里程碑金達8000萬人民幣，並擁有最高兩位數百分比的銷售權利金。

檢調事後查出，陳、唐2人因職務上提前獲知該合作案，卻在重訊發布前，於法定禁止交易期間大買晟德股票。其中陳男自2018年4月27日至7月12日期間，以兒子、親友共3個帳戶，買進晟德410張股票，同年7月9、11、12日全數賣出，獲利286.2萬元。

唐女則自2018年4月9日至6月11日，透過網路下單買進16張晟德股票，同年4月23日先賣出5張，獲利2萬元；重訊發布後繼續持有股票，擬制性獲利29.5萬元，合計不法獲利31.5萬元。

上櫃晟德大藥廠獨董律師陳永昌涉內線交易遭北檢起訴。記者蔣永佑/攝影
上櫃晟德大藥廠獨董律師陳永昌涉內線交易遭北檢起訴。記者蔣永佑/攝影

糖尿病 內線交易 律師

延伸閱讀

立委控台肥延遲發布重訊涉內線交易 要檢調速查

王鴻薇揭台肥售地延遲公告 疑有內線交易籲檢調快查

王鴻薇：台肥疑涉內線交易 違法處分土地

手機開前鏡頭偷窺男同學如廁 男大生妨害秘密遭訴

相關新聞

台南光電疑雲 力暘能源取得土地涉不法 前政院顧問古盛煇400萬交保

台南地檢署接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，3、4月搜索經濟局及民間公證人等處，昨指揮警調搜索力暘等4...

在廁所「撿到」160元的星巴克喝光 婦賠2000元再判罰1000元

辛姓婦人在台北市世界貿易中心展覽大樓世貿一館女廁內，將別人遺忘價值160元的星巴克大杯茉香醇濃抹茶取走並喝光，失主報警查...

背負父債18年繳638萬餘元 銀行稱仍欠本金「連繳利息都不夠」

劉姓女子因父親死後背負銀行490萬餘元債務，擔任教職的劉女每月遭銀行扣繳1/3薪資，18年來已繳638萬餘元，已盡力清償...

泰山經營權之爭 最高法院裁准確定禁止杜英達、陳敏薰召開股東臨時會

泰山經營權之爭白熱化，市場派靠獨立董事杜英達、陳敏薰支持，今年初自行召集審計委員會決議3月16日召開股東臨時會，全面改選...

涉晟德內線交易獲利286萬 前法官律師獨董遭訴

曾任一、二審法官的律師陳永昌，2018年擔任上櫃生技公司晟德大藥廠獨立董事期間，涉嫌在公司將與中國大陸華潤醫藥控股合作研...

自首開車撞死行人判6月 關鍵點讓他不得易科罰金和緩刑

行人地獄引發各界重視！桃園一名黃姓男子去年7月開車行經桃園區中山路、三民路三段路口，因一時疏忽，未注意車前狀況，撞死正在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦