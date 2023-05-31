涉晟德內線交易獲利286萬 前法官律師獨董遭訴

曾任一、二審法官的律師陳永昌，2018年擔任上櫃生技公司晟德大藥廠獨立董事期間，涉嫌在公司將與中國大陸華潤醫藥控股合作研發糖尿病新藥的重大訊息發布前，與唐姓稽核經理利用自己和親友帳戶提前買股，藉此內線交易獲利286.2萬及31.5萬元，台北地檢署今證交法內線交易罪起訴陳、唐2人。

檢方對於陳男遭查扣的286.2萬的不法所得，向法院建請宣告沒收；至於唐女在偵查中認罪並繳回全部犯罪所得，檢方也向法院建請酌減其刑。

曾擔任地方法院及高等法院法官的陳永昌，轉任律師後成立永昌法律事務所，受好友晟德負責人林榮錦之邀成為公司獨董。2018年7月，晟德宣布與在香港上市的華潤醫藥簽署備忘錄共同研發糖尿病新藥CS02，簽約金加里程碑金達8000萬人民幣，並擁有最高兩位數百分比的銷售權利金。

檢調事後查出，陳、唐2人因職務上提前獲知該合作案，卻在重訊發布前，於法定禁止交易期間大買晟德股票。其中陳男自2018年4月27日至7月12日期間，以兒子、親友共3個帳戶，買進晟德410張股票，同年7月9、11、12日全數賣出，獲利286.2萬元。