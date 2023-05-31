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自首開車撞死行人判6月 關鍵點讓他不得易科罰金和緩刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

行人地獄引發各界重視！桃園一名黃姓男子去年7月開車行經桃園區中山路、三民路三段路口，因一時疏忽，未注意車前狀況，撞死正在過馬路的陳姓婦人，雖自首坦承獲減刑機會，但因道路交通管理處罰條例有加重刑期規定，加上未與被害人家屬和解，最後被桃園地院依過失死罪判處有期徒刑6月，不得易科罰金，也未獲緩刑。

判決指出，黃男（55歲）去年7月21日上午8時許開車沿桃園區中山路往南華街方向行駛，當時天氣晴朗、光線充足，路況與其駕駛車輛也無異狀，但他仍疏於注意，行經中山路、三民路3段交岔路口時，撞上走行人穿越道過馬路的陳姓婦人，導致陳婦顱內出血併腦水腫壓迫腦幹，經搶救仍因中樞神經衰竭死亡。

案發後，黃男向到場處理車禍的警方坦承肇事，經桃園地檢署調查，被依過失致死罪起訴；黃男自首犯行，依法雖獲減刑機會，但法院調查道交條例第86條規定「行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，加重其刑至二分之一」，認定其犯行應先加重再減刑。

法院指出，黃男是犯5年以下有期徒刑的過失致死罪，若依道交管理條例加重法定刑和刑法易科罰金規定，縱使宣判6個月以下有期徒刑，依法仍不得易科罰金，加上他犯後未能與家屬達成和解，因此量處其刑。

黃姓男子撞死行人穿越道上的陳姓婦人，雖自首獲減刑機會，但因道交條例加重二分之一刑期，被桃園地院依過失致死罪判刑6月，不得易科罰金。記者陳俊智／攝影
黃姓男子撞死行人穿越道上的陳姓婦人，雖自首獲減刑機會，但因道交條例加重二分之一刑期，被桃園地院依過失致死罪判刑6月，不得易科罰金。記者陳俊智／攝影

桃園 自首

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