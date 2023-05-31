國民黨前縣議員鄭雙銓一票買500元 更一審從輕改判

屏東縣國民黨籍前縣議員鄭雙銓，2018年九合一大選涉嫌賄選，當時選上後被判當選無效定讞，刑事部分歷經多年審理，今高雄高分院更一審宣判，鄭被依違反選罷法判刑3年6月，褫奪公權3年。可上訴。

鄭雙銓2018年競選縣議員期間，被檢調查獲以每票500元，向張姓選民一家6口買票，檢調接獲檢舉後，查扣相關選舉人名冊，並傳喚相關涉案人到案。

當時檢察官以鄭雙銓涉嫌違反選罷法且有勾串共犯、證人及滅證之虞為由，向法院聲請羈押，屏東地院裁定10萬元交保。鄭也順利當選縣議員。

事後檢方依違反選罷法將鄭雙銓起訴，並提起當選無效之訴，法院審理時，鄭否認犯行，辯稱自己是第一高票當選，沒有必要買票。

但法官認為，鄭是否最高票當選，是開票後的結果，與他選前行賄固票或拉票並無關聯，不採信他說法，經核對證人證詞及相關事證，認定他有買票行為，一、二審均判刑4年、褫奪公權4年。

鄭不服上訴，最高法院撤銷發回高雄高分院，高雄高分院更一審合議庭根據相關證人證詞，認定鄭雙銓有對選民行求、交付賄絡，但考量鄭雙銓行賄時部分僅是「預備」階段，選民並未接受賄絡，撤銷改判3年6月，褫奪公權3年。可上訴。