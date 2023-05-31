快訊

駕專機撞老鷹、機翼結冰...空軍初代女飛官憶當年酸甜苦辣

經營權之爭落幕！龍邦入主泰山 終結詹家逾70年掌權

不該加碼輝達？專家點名其他可能暴漲的股票 台灣這家入列

前口湖鄉長林哲凌向2家光電索賄 一審判10年

中央社／ 雲林縣31日電

雲林縣前口湖鄉林哲凌向2家光電業者索賄，雲林地院以雲林版的官場現形記形容，今天判林哲凌犯貪污治罪條例處有期徒刑10年、褫奪公權8年，可上訴。

林哲凌未接電話，其律師表示，待收到判決書後研擬上訴。

法院判決書指出，第1家光電業者在民國106年間要在口湖鄉施作工程，當地村長及居民多次向口湖鄉公所及雲林縣政府陳情，指業者施工過程破壞周邊道路、居民土地、影響養殖漁業，甚至發動抗爭阻擋施工、要求鉅額賠償。

為求工程順利進行，光電業者透過黃姓女子向林哲凌表達有意願支付新台幣350萬元擺平民眾陳抗。林哲凌指示黃女居中協調處理，簽立不實的工程顧問委任合約，假造成本支出名目，製作不實的發票，企圖掩護資金流向，事後將現金分給部分陳抗居民。

另家光電業者在民國109年拜會林哲凌，並表達需要鄉公所多協助，也擔心建照相關程序有拖延，林哲凌再度透過黃姓女子充當白手套索賄，最後雙方達成400萬元的合議，並將現金交給林哲凌。

合議庭認為，鄉公所內是分層決行，可是林哲凌作為鄉長，對於鄉內的政務有最終決定權力，尤其是林哲凌與光電業者代表會面後，就透過黃姓女子拿取金錢，而光電業者也順利拿到建照並核准開工，因此認定有對價關係。

合議庭強調，光電對於口湖鄉的發展會帶來絕大的助益，尤其在光電經國家列為要推動的能源政策下，作為地方首長理應盡心盡力為在地謀福利，但林哲凌卻向光電業者索賄，讓公部門成為民間光電業者心中的夢魘，彷彿是雲林版的官場現形記。

合議庭審酌林哲凌的家庭經濟、收賄行為影響國家重要政策等因素，今天宣判，林哲凌犯商業會計法處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日；貪污治罪條例處有期徒刑10年，褫奪公權8年，不法所得400萬元沒收。

林哲凌 口湖鄉 雲林

延伸閱讀

雲林版官場現形記 口湖前鄉長索賄綠能業者判刑10年

台南光電疑雲 力暘能源取得土地涉不法 前政院顧問古盛煇400萬交保

批賴清德「人間清醒」打臉非核家園 藍：要延役就說

經濟部證實台南2處光電場非法埋爐碴 市府處理進度曝

相關新聞

台南光電疑雲 力暘能源取得土地涉不法 前政院顧問古盛煇400萬交保

台南地檢署接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，3、4月搜索經濟局及民間公證人等處，昨指揮警調搜索力暘等4...

在廁所「撿到」160元的星巴克喝光 婦賠2000元再判罰1000元

辛姓婦人在台北市世界貿易中心展覽大樓世貿一館女廁內，將別人遺忘價值160元的星巴克大杯茉香醇濃抹茶取走並喝光，失主報警查...

背負父債18年繳638萬餘元 銀行稱仍欠本金「連繳利息都不夠」

劉姓女子因父親死後背負銀行490萬餘元債務，擔任教職的劉女每月遭銀行扣繳1/3薪資，18年來已繳638萬餘元，已盡力清償...

泰山經營權之爭 最高法院裁准確定禁止杜英達、陳敏薰召開股東臨時會

泰山經營權之爭白熱化，市場派靠獨立董事杜英達、陳敏薰支持，今年初自行召集審計委員會決議3月16日召開股東臨時會，全面改選...

涉晟德內線交易獲利286萬 前法官律師獨董遭訴

曾任一、二審法官的律師陳永昌，2018年擔任上櫃生技公司晟德大藥廠獨立董事期間，涉嫌在公司將與中國大陸華潤醫藥控股合作研...

自首開車撞死行人判6月 關鍵點讓他不得易科罰金和緩刑

行人地獄引發各界重視！桃園一名黃姓男子去年7月開車行經桃園區中山路、三民路三段路口，因一時疏忽，未注意車前狀況，撞死正在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦