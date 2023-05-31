前口湖鄉長林哲凌向2家光電索賄 一審判10年

雲林縣前口湖鄉長林哲凌向2家光電業者索賄，雲林地院以雲林版的官場現形記形容，今天判林哲凌犯貪污治罪條例處有期徒刑10年、褫奪公權8年，可上訴。

林哲凌未接電話，其律師表示，待收到判決書後研擬上訴。

法院判決書指出，第1家光電業者在民國106年間要在口湖鄉施作工程，當地村長及居民多次向口湖鄉公所及雲林縣政府陳情，指業者施工過程破壞周邊道路、居民土地、影響養殖漁業，甚至發動抗爭阻擋施工、要求鉅額賠償。

為求工程順利進行，光電業者透過黃姓女子向林哲凌表達有意願支付新台幣350萬元擺平民眾陳抗。林哲凌指示黃女居中協調處理，簽立不實的工程顧問委任合約，假造成本支出名目，製作不實的發票，企圖掩護資金流向，事後將現金分給部分陳抗居民。

另家光電業者在民國109年拜會林哲凌，並表達需要鄉公所多協助，也擔心建照相關程序有拖延，林哲凌再度透過黃姓女子充當白手套索賄，最後雙方達成400萬元的合議，並將現金交給林哲凌。

合議庭認為，鄉公所內是分層決行，可是林哲凌作為鄉長，對於鄉內的政務有最終決定權力，尤其是林哲凌與光電業者代表會面後，就透過黃姓女子拿取金錢，而光電業者也順利拿到建照並核准開工，因此認定有對價關係。

合議庭強調，光電對於口湖鄉的發展會帶來絕大的助益，尤其在光電經國家列為要推動的能源政策下，作為地方首長理應盡心盡力為在地謀福利，但林哲凌卻向光電業者索賄，讓公部門成為民間光電業者心中的夢魘，彷彿是雲林版的官場現形記。

合議庭審酌林哲凌的家庭經濟、收賄行為影響國家重要政策等因素，今天宣判，林哲凌犯商業會計法處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日；貪污治罪條例處有期徒刑10年，褫奪公權8年，不法所得400萬元沒收。