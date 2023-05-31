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台南某科技公司欠稅逾600萬元 施姓負責人管收

中央社／ 台南31日電

台南市永康區一家科技公司欠稅逾600萬元，遭行政執行署台南分署強制執行，昨天通知負責人施男到案說明後，當場留置，向台南地方法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署今天告訴中央社記者，專營五金批發、國際貿易的台南市永康區一家科技公司，滯欠民國108年至109年度營業稅、106年至109年度營利事業所得稅、全民健康保險費及勞工保險費、106年至110年度勞工退休金費用、108年至111年度使用牌照稅及罰鍰、107年至111年度汽車燃料費、公路法罰鍰及違反勞動基準法罰鍰等共新台幣621萬9660元。

全案移送行政執行署台南分署強制執行，行政執行官調查發現，這家科技公司108年間有多達2322萬餘元的銀行資金交易，但公司負責人施男（37歲）無法清楚說明資金流向，也未能提出相關證明。

台南分署昨天通知施男到案說明後，認定施男「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等，當場留置，向台南地院聲請管收獲准，昨晚送往台南看守所附設管收所。

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