在廁所「撿到」160元的星巴克喝光　婦賠2000元再判罰1000元

辛姓婦人在台北市世界貿易中心展覽大樓世貿一館女廁內，將別人遺忘價值160元的星巴克大杯茉香醇濃抹茶取走並喝光，失主報警查獲辛婦涉案，台北地院審理，依侵占遺失物罪判決辛婦罰金1000元。可上訴。

2023年1月7日下午5時許，57歲的辛姓婦人在世貿大樓世貿一館女廁內，發現簡姓女子遺忘在置物檯上的星巴克大杯茉香醇濃抹茶，取走後自行飲用殆盡，簡女報案，警方循線調閱監視器錄影畫面，查獲辛婦涉案，移送法辦。

辛婦向檢察官坦承犯行，檢方依據失主提供的發票證明聯、監視器錄影畫面光碟，認定辛婦犯侵占離本人持有物罪，對辛婦聲請簡易判決處刑，法院審理，辛婦也認罪。