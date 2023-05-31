在廁所「撿到」160元的星巴克喝光 婦賠2000元再判罰1000元
辛姓婦人在台北市世界貿易中心展覽大樓世貿一館女廁內，將別人遺忘價值160元的星巴克大杯茉香醇濃抹茶取走並喝光，失主報警查獲辛婦涉案，台北地院審理，依侵占遺失物罪判決辛婦罰金1000元。可上訴。
2023年1月7日下午5時許，57歲的辛姓婦人在世貿大樓世貿一館女廁內，發現簡姓女子遺忘在置物檯上的星巴克大杯茉香醇濃抹茶，取走後自行飲用殆盡，簡女報案，警方循線調閱監視器錄影畫面，查獲辛婦涉案，移送法辦。
辛婦向檢察官坦承犯行，檢方依據失主提供的發票證明聯、監視器錄影畫面光碟，認定辛婦犯侵占離本人持有物罪，對辛婦聲請簡易判決處刑，法院審理，辛婦也認罪。
判決書說，辛婦拾獲他人的飲料予以侵占，侵害被害人財產法益，法治觀念不足，考量她的素行、犯罪動機、侵占的財物價值以及與被害人達成和解並賠償被害人2000元等量刑因子，判處辛婦罰金1000元。
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