台中水利局科長「揩油」廠商貪汙 關8年變3年半理由曝

台中市男子林川瑜在林佳龍擔任市長時期，擔任水利局汙水工程科長，曾獲模範公務員，但他被檢廉查出，涉向廠商索車代步，藉此「揩油」，一審認定林涉貪汙，判刑8年，二審今宣判，認林已繳回犯罪所得，也自白犯行，因此撤銷改判3年6月，可上訴。

台中高分院今宣判，撤銷一審判決，認定林涉貪汙治罪條例收受不正利益罪，且否認犯行，判刑8年、褫奪公權4年，全案上訴二審後，合議庭認定，此案林已自白犯罪，且繳回犯罪所得23萬餘元，因此撤銷一審判決，改判3年6月、褫奪公權3年，仍可上訴。

檢廉調查，林川瑜前後任雨水下水道工程科正工程司、汙水工程科科長，因水利局2017年6月辦理汙水下水道用戶接管工程的設計及監造標案，由德眾公司得標，同年7月13日決標金額為749萬9618元。

檢調查出，林同年6月26日評選完後至7月11日議價前，在陽明大樓汙工科辦公室內，主動向德眾公司張姓負責人要求提供1輛車供他使用，張聽聞意會到林在索賄，為避免履約過程被刁難，只好以公司名義買了輛日產LIVINA轎車，開進陽明大樓交給林收受。

同年7月15日起，林把該車做個人代步工具，張還提供中油的車隊卡給他，又依林喜好前後又租VIOS、YARIS不同車型讓林更換開；後來廉政署中調組掌握情資，2020年11月17日持搜索票到場查獲。

一審審理時，業者坦承，但林雖承認有使用廠商提供車輛，但否認有收取不正利益，還說跟業者要車時，「沒說特別用途」，後來因故公私混用，沒有對價關係，林的律師也說，廠商提供公部門用車是陋習，張僅延續作法。