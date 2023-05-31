南檢偵辦能源公司取得土地涉不法 負責人400萬交保

南檢偵辦光電業者取得土地疑涉不法，昨天對1家能源公司46處相關處所同步搜索，並傳喚相關人等，訊後能源公司古姓負責人及會計、土地規劃等6人，分別以400萬至15萬元交保。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，南檢去年接獲1家能源公司取得土地過程疑涉不法情資，即時分案，由檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔及檢察官郭書鳴共同偵辦。

郭書鳴今年3月6日指揮法務部調查局台南市調查處搜索台南市政府經濟發展局，同年4月7日再搜索民間公證人，查扣證據資料及陸續傳訊市府經發局相關人員。

郭書鳴昨天再指揮台南市調處、南部地區機動工作站、嘉義縣市調查站、中部地區機動工作站、台中市調查處、新竹縣調查站、桃園市調查處及台南市警局佳里分局、麻豆分局等，同步搜索涉案能源公司等46處相關處所，且傳喚相關人等。

南檢訊後，能源公司古姓負責人以新台幣400萬元交保，相關財務會計人員等3人各以20萬元交保，土地規劃部人員等2人各以15萬元交保。