男存款百萬不付酒駕罰款 新竹分署一張紙一通電話徵得
苗栗一名男子2021年11月間在新竹縣酒駕遭警發查獲，由於是五年內第二次酒駕，還是無照駕駛，因此遭新竹區監理所裁處12萬元罰鍰，但男子有百萬存款卻拒繳，因此，新竹分署先寄出傳繳通知，並於傳繳到期日當天透過電話與對方說明，若堅決不繳納罰緩仍會依法執行，男子怕存款遭扣押，隔日就一次繳清所有款項。
新竹分署指出，該名男子遭罰後卻拒不繳納，新竹區監理所便將案件移送新竹分署強制執行。新竹分署接獲案件後，立即傳繳，通知該男應於指定日期前繳清罰鍰，並著手清查男子名下財產，發現竟有百萬元。
因此，新竹分署計畫若該男於傳繳到期日過後仍未繳款，就會立即扣押該期存款。傳繳到期日當天，新竹分署接獲男子來電，稱已因酒駕被法院判刑，為何還會被裁罰。
新竹分署指出，當下承辦人員告知男子應向監理所查詢可否銷案或折抵，否則仍會依法執行。男子因擔心存款遭扣押，當日就向監理所查詢，最後得知無法折抵，便於隔日一次繳清罰鍰。
新竹分署說，這次僅用一張傳繳通知、一通電話，就讓義務人繳清12萬元罰鍰，可見新竹分署對酒駕案件的強力執行，已給義務人心理上的壓力，促使義務人主動繳清欠款。
新竹分署呼籲，酒駕危害交通秩序、用路人生命安全甚鉅，自身也會遭到裁罰，如不繳納，就會移送執行，存款、股票、薪水等都有可能遭到扣押，得不償失，民眾切勿存有僥倖心態。另外，民眾若因酒駕已受刑事處罰，應向監理機關提出相關證明，已避免再遭裁處罰鍰。
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