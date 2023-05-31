宜檢主任檢察官薛植和撤回申請案 15檢察官申轉法官獲准

檢察文化爭議不少，每年都有為數不少的檢察官申請轉任法官，今年有24人報名，報名者包括宜蘭地檢署主任檢察官薛植和，不過，薛後來撤回申請，僅23人競逐，經司法院法官遴選委員會審核15人獲遴選，轉職率六成五。

15名轉任法官的檢察官是士林地檢署的楊舒婷、胡原碩、桃園地檢署的李信龍、新竹地檢署的黃嘉慧、黃翊雯、台中地檢署的林俊杰、廖聖民、 嘉義地檢署的劉達鴻、台南地檢署的粟威穆、陳冠霖、高雄地檢署的陳永盛、謝昀哲、台東地檢署的謝慧中、花蓮地檢署的曹智恒，以及宜蘭地檢署的韓茂山。

撤回申請轉任法官的薛植和，2013年獲得象徵公務員最高榮譽獎項的「公務人員傑出貢獻獎」，薛曾偵辦「南山神木盜伐案」，破獲國內最大盜林集團，也偵辦許多掃黑案件，還2度獲法務部頒發「法眼明察」獎，辦案績效卓越。

此外，薛司法官44期結業，為同期檢察官中首派主任檢察官者，他申請轉任法官一度引發檢察同仁好奇，但薛在遴選委員會審核前向人事單位撤回申請；司法院證實，薛並未參與上周的申轉面試。