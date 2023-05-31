花東打鼠國家隊15單位大陣仗 多元查緝打擊盜伐

花蓮林管處與高等檢察署聯合召開「花東地區檢警林移聯繫平台會議」，橫跨司法檢調、警政、移民署及國家公園等中央和地方共15個單位，對破壞森林自然資源行為宣示打擊不法。

花蓮林區管理處發布訊息表示，保育國土防範違犯森林法案件，是林務工作重中之重，將持續與檢警移等單位合作，針對林產物竊取案件的銷贓管道，循線追查包含幕後金主或收贓者，以期徹底打擊盜伐集團。

為強化機關間橫向聯繫、發揮共同查緝盜伐林木的功能，每1年至少召開1次定期聯繫平台會議及數次不定期會議，擴大聯防範圍並多元升級查緝手段。

30日召開的平台會議受到相關機關高度重視，包括台灣高等檢察署，高檢署花蓮檢察分署、台灣花蓮地方法院、花蓮地方檢察署、台東地方檢察署、太魯閣國家公園、花蓮縣警察局、台東縣警察局、內政部保安警察第七總隊第九大隊、內政部移民署花蓮縣專勤隊、內政部移民署台東縣專勤隊、國產署花蓮辦事處、國產署台東辦事處、法務部花蓮縣調查站、法務部台東縣調查站及台東林區管理處等，共15個執行國土保育業務機關均派員參加，分享實務經驗，務求讓查緝手段多元升級並與時俱進，讓盜伐無所遁形。

林管處呼籲，檢舉盜伐獎金最高額已由新台幣300萬元提高至500萬元，鼓勵民眾踴躍檢舉不法，共同打擊山老鼠。檢舉盜伐獎金以2階段方式發給，第1階段為民眾舉發盜伐，經警方移送地檢署後，即可領取5萬元獎金；若再經地檢署起訴後，可領取相當於贓物市價10%的獎金，最高額500萬元。

檢舉管道多元通暢，歡迎民眾踴躍提供盜伐、盜採等破壞國土保育的情資，檢舉電話可撥打0800-000930、0800057930，24小時免付費專線；或利用LINE群組-山老鼠雷達站，全民打擊盜伐，捍衛台灣山林，共同維護台灣珍貴森林資源。