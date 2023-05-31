快訊

楊烈18年前罹直腸癌2期「抗癌成功」 二哥卻癌逝！從發現到癌後，他做了什麼？

拒當「校畜」高三離校自學 21歲工程師：我從37個國家得到認同感

許仁杰婚變後「擺爛依舊」 老婆徹底心寒淨身出戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南光電疑雲 力暘能源取得土地涉不法 前政院顧問古盛煇400萬交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，3、4月搜索經濟局及民間公證人等處，昨指揮警調搜索力暘等46處所，傳喚前行政院顧問古盛煇、財務會計及土地規畫人員等人，漏夜偵訊後，古以400萬元交保，另財務及土地規畫等5人分以20萬、15萬元交保。

台南檢檢署去年接獲相關情資，前檢察長葉淑文即分案，由檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔及檢察官郭書鳴共同偵辦，今年3月6日指揮台南市調查處搜索台南市府經濟發展局，4月7日搜索民間公證人，除查扣證據資料，期間也陸續傳訊經發局相關人員訊問。

昨天上午，檢方指揮台南市、嘉義縣市、台中、桃園市及新竹縣站、南部、中部地區機動工作站、佳里、麻豆分局，對力暘公司等相關46處所執行搜索，並傳訊力暘負責人古盛煇等相關人員及證人到案，釐清案情。

檢察官訊問後，對於諭知涉案古交保400萬元，沈、梁、吳姓員工20萬元交保，丁、朱姓員工則以15萬元交保。

據調查，力暘能源，從太陽能光電場土地開發到最後的巡檢維運經驗，提供投資、開發、施工、維運、儲能、售電等完整的「一站式」電業整合服務。除獨力規畫興建屏東佳冬大型地面型太陽能光電場，2021年12月完工，年發電量1.2億度。

同時，力暘與中租控股旗下中租能源合作，斥資200億元在台南七股興建包含天英、天心、天柱、天任、天芮等5個案場，開發面積近300公頃，年發電量高達4.2億度，預計2023年中完工，為目前台南地區最大的地面型光電場。

南檢昨天指揮警調搜索力暘等46處所，傳喚前行政院顧問古盛煇、財務會計及土地規畫人員等人，漏夜偵訊後，古以400萬元交保。圖／本報資料照
南檢昨天指揮警調搜索力暘等46處所，傳喚前行政院顧問古盛煇、財務會計及土地規畫人員等人，漏夜偵訊後，古以400萬元交保。圖／本報資料照

台南 檢察官

延伸閱讀

涉im.B詐騙案 前政院顧問陳振坤3萬元交保

捲im.B案遭拘提…政院前顧問陳振坤喊窮 交保金5萬降為3萬

酒駕男被開罰26萬拒繳 3筆土地查封法拍變價

單元二重劃弊案被沒收50億土地 富有公司：繼續上訴

相關新聞

台南光電疑雲 力暘能源取得土地涉不法 前政院顧問古盛煇400萬交保

台南地檢署接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，3、4月搜索經濟局及民間公證人等處，昨指揮警調搜索力暘等4...

背負父債18年繳638萬餘元 銀行稱仍欠本金「連繳利息都不夠」

劉姓女子因父親死後背負銀行490萬餘元債務，擔任教職的劉女每月遭銀行扣繳1/3薪資，18年來已繳638萬餘元，已盡力清償...

騙過4所高中職當老師被拆穿 偽造美大學碩士學歷遭起訴

魏姓男子涉嫌持偽造「美國加州理工學院物理碩士」學歷證明書，在台北市4間高中職校騙過校方審核，獲聘為老師。「魏老師」教學也...

宜檢主任檢察官薛植和撤回申請案 15檢察官申轉法官獲准

檢察文化爭議不少，每年都有為數不少的檢察官申請轉任法官，今年有24人報名，報名者包括宜蘭地檢署主任檢察官薛植和，不過，薛...

大逆轉！他為討6500元打死友人 法官因這些原因判無罪

新竹一名邱姓男子去年為了向范姓友人催討6500元，失手將范打死，遭檢方依傷害致死罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官審理時卻...

富商行賄法官遭暗槓 律師涉詐欺交保

富商程萬遠日前向調查局自首，指2019年與台灣金橋電子訴訟期間，曾透過高等法院前庭長、律師高明哲，以「前金」百萬現金加上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦