台南光電疑雲 力暘能源取得土地涉不法 前政院顧問古盛煇400萬交保

台南地檢署接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，3、4月搜索經濟局及民間公證人等處，昨指揮警調搜索力暘等46處所，傳喚前行政院顧問古盛煇、財務會計及土地規畫人員等人，漏夜偵訊後，古以400萬元交保，另財務及土地規畫等5人分以20萬、15萬元交保。

台南檢檢署去年接獲相關情資，前檢察長葉淑文即分案，由檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔及檢察官郭書鳴共同偵辦，今年3月6日指揮台南市調查處搜索台南市府經濟發展局，4月7日搜索民間公證人，除查扣證據資料，期間也陸續傳訊經發局相關人員訊問。

昨天上午，檢方指揮台南市、嘉義縣市、台中、桃園市及新竹縣站、南部、中部地區機動工作站、佳里、麻豆分局，對力暘公司等相關46處所執行搜索，並傳訊力暘負責人古盛煇等相關人員及證人到案，釐清案情。

檢察官訊問後，對於諭知涉案古交保400萬元，沈、梁、吳姓員工20萬元交保，丁、朱姓員工則以15萬元交保。

據調查，力暘能源，從太陽能光電場土地開發到最後的巡檢維運經驗，提供投資、開發、施工、維運、儲能、售電等完整的「一站式」電業整合服務。除獨力規畫興建屏東佳冬大型地面型太陽能光電場，2021年12月完工，年發電量1.2億度。