快訊

楊烈18年前罹直腸癌2期「抗癌成功」 二哥卻癌逝！從發現到癌後，他做了什麼？

拒當「校畜」高三離校自學 21歲工程師：我從37個國家得到認同感

許仁杰婚變後「擺爛依舊」 老婆徹底心寒淨身出戶

大逆轉！他為討6500元打死友人 法官因這些原因判無罪

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名邱姓男子去年為了向范姓友人催討6500元，失手將范打死，遭檢方依傷害致死罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官審理時卻發現，在場證人的供詞除了有多個版本，還互相矛盾，現場跡證無法有效證明是邱將范打死，最後因證據不足判決邱無罪。

判決書指出，邱男與范男是朋友，范2021年到新竹縣柯姓友人住處同住，期間范陸續向邱借款6500元。去年6月中旬，邱因和女友吵架離家，借住在柯的住處，期間多次向范追討先前的6500元債務未果，因此多次揮拳並持酒瓶毆打范頭部，即使范走進浴室，邱仍持續毆打對方至倒地。

案發當天，范男因遭毆打全身赤裸倒地，送醫搶救12天仍因顱內兩側硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血、左側大腦出血、右頂葉腦出血及腦部水腫，傷重不治死亡，范遭檢方依傷害致死罪起訴。

法官審理時，邱男否認犯行，辯稱沒有毆打范男，強調自己2022年5月間曾做右肩膀手術，之後就無法拿重物，手若舉高就會痛，不可能持酒瓶毆打范。邱的律師則指出，本案不利邱的證據，只有徐姓與柯姓證人的證詞，但兩人敘述當天經過不但有多個版本，還相互矛盾。

其中，柯姓證人在警詢時稱自己確實有看見邱男持酒瓶毆打范男，但法官根據警方調閱的監視器畫面，卻發現柯指述目睹邱男攻擊范男的時間，柯根本不在屋內，且針對法官提問的多數問題皆無法回答，僅多次強調自己未打范、沒有拿手機，難以描述案發經過、案發時何人在場。

而徐姓證人針對如何得知范男遭邱男傷害、范遭傷害的可能時間、是否知道范與邱的債務關係等說詞，也前後反覆且有重大歧異，因此，法官認為，兩名證人說詞無法採信，加上現場跡證也無法證明死者是遭邱所殺害，審酌判邱無罪。

新竹地院審理終結，法官審理時卻發現，在場證人的供詞除了有多個版本，還互相矛盾，現場跡證無法有效證明是邱男將范男打死，最後因證據不足判決邱無罪。示意圖／報系資料照
新竹地院審理終結，法官審理時卻發現，在場證人的供詞除了有多個版本，還互相矛盾，現場跡證無法有效證明是邱男將范男打死，最後因證據不足判決邱無罪。示意圖／報系資料照

新竹 債務 監視器

延伸閱讀

獨／女討債用雞蛋「小砸」對方住處 法官這理由判無罪

催討6500元新竹男被控打死人 這原因讓他判無罪

評論某公司「騙財騙色」 超人氣學園「黑熊」獲判無罪

謝龍介會進不分區立委安全名單? 南市藍營：基於這理由

相關新聞

背負父債18年繳638萬餘元 銀行稱仍欠本金「連繳利息都不夠」

劉姓女子因父親死後背負銀行490萬餘元債務，擔任教職的劉女每月遭銀行扣繳1/3薪資，18年來已繳638萬餘元，已盡力清償...

騙過4所高中職當老師被拆穿 偽造美大學碩士學歷遭起訴

魏姓男子涉嫌持偽造「美國加州理工學院物理碩士」學歷證明書，在台北市4間高中職校騙過校方審核，獲聘為老師。「魏老師」教學也...

台南光電疑雲 力暘能源取得土地涉不法 前政院顧問古盛煇400萬交保

台南地檢署接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，3、4月搜索經濟局及民間公證人等處，昨指揮警調搜索力暘等4...

大逆轉！他為討6500元打死友人 法官因這些原因判無罪

新竹一名邱姓男子去年為了向范姓友人催討6500元，失手將范打死，遭檢方依傷害致死罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官審理時卻...

富商行賄法官遭暗槓 律師涉詐欺交保

富商程萬遠日前向調查局自首，指2019年與台灣金橋電子訴訟期間，曾透過高等法院前庭長、律師高明哲，以「前金」百萬現金加上...

黎明重劃弊案楊文欣二審判輕 沒收9150坪地

前立委楊文欣涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控以富有土地開發公司決策會成員身分，用人頭地主虛增拆遷補償費、公共設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦