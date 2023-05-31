大逆轉！他為討6500元打死友人 法官因這些原因判無罪
新竹一名邱姓男子去年為了向范姓友人催討6500元，失手將范打死，遭檢方依傷害致死罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官審理時卻發現，在場證人的供詞除了有多個版本，還互相矛盾，現場跡證無法有效證明是邱將范打死，最後因證據不足判決邱無罪。
判決書指出，邱男與范男是朋友，范2021年到新竹縣柯姓友人住處同住，期間范陸續向邱借款6500元。去年6月中旬，邱因和女友吵架離家，借住在柯的住處，期間多次向范追討先前的6500元債務未果，因此多次揮拳並持酒瓶毆打范頭部，即使范走進浴室，邱仍持續毆打對方至倒地。
案發當天，范男因遭毆打全身赤裸倒地，送醫搶救12天仍因顱內兩側硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血、左側大腦出血、右頂葉腦出血及腦部水腫，傷重不治死亡，范遭檢方依傷害致死罪起訴。
法官審理時，邱男否認犯行，辯稱沒有毆打范男，強調自己2022年5月間曾做右肩膀手術，之後就無法拿重物，手若舉高就會痛，不可能持酒瓶毆打范。邱的律師則指出，本案不利邱的證據，只有徐姓與柯姓證人的證詞，但兩人敘述當天經過不但有多個版本，還相互矛盾。
其中，柯姓證人在警詢時稱自己確實有看見邱男持酒瓶毆打范男，但法官根據警方調閱的監視器畫面，卻發現柯指述目睹邱男攻擊范男的時間，柯根本不在屋內，且針對法官提問的多數問題皆無法回答，僅多次強調自己未打范、沒有拿手機，難以描述案發經過、案發時何人在場。
而徐姓證人針對如何得知范男遭邱男傷害、范遭傷害的可能時間、是否知道范與邱的債務關係等說詞，也前後反覆且有重大歧異，因此，法官認為，兩名證人說詞無法採信，加上現場跡證也無法證明死者是遭邱所殺害，審酌判邱無罪。
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