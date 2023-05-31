背負父債18年繳638萬餘元 銀行稱仍欠本金「連繳利息都不夠」

劉姓女子因父親死後背負銀行490萬餘元債務，擔任教職的劉女每月遭銀行扣繳1/3薪資，18年來已繳638萬餘元，已盡力清償，銀行仍不滿足，一再持續執行，甚至稱本金490萬餘元都沒有受償，她於是向嘉義地方法院提起確認債權不存在之訴。法院判劉女勝訴。仍可以上訴。

劉女1985年即負笈北上求學，1991年結婚後定居台北市，1996年起擔任教職，居住嘉義的劉父於2002年辭世，遺有財產37萬餘元，2005年她突然接獲銀行持債權490萬餘元憑證聲請強制執行扣押薪資。

原來劉父生前向銀行借貸800萬元，雖然生前已償還648萬餘元，仍欠銀行490萬餘元，劉女每月遭扣押1/3薪資給付銀行，18年來已給付638萬餘元。

劉女主張，在北部居住，並不知道父親有向銀行借貸，父親過逝後銀行隔3年才持債權憑證聲請強制執行，讓她無從拋棄，18年來已給付638萬餘元，顯然已超過執行命令所載的金額。又依據民法，應僅以所得遺產為限負清償責任，超過的部分，應認為債務業已不存在。

銀行聲稱，依法有據取得債權憑證請求給付490萬餘元，按年息9％計息，加上違約金，每月利息為3萬2988元，但是每月所扣押的1/3薪資債權，為1萬9675元至2萬7203元不等，都不足清償每月的利息，所以本金沒有異動。

劉女已盡力清償，無奈銀行仍不滿足，一再持續執行，甚至稱本金均未受償，無疑等同重利。因此向嘉義地方法院提起確認債權不存在之訴。