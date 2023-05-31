背負父債18年繳638萬餘元 銀行稱仍欠本金「連繳利息都不夠」
劉姓女子因父親死後背負銀行490萬餘元債務，擔任教職的劉女每月遭銀行扣繳1/3薪資，18年來已繳638萬餘元，已盡力清償，銀行仍不滿足，一再持續執行，甚至稱本金490萬餘元都沒有受償，她於是向嘉義地方法院提起確認債權不存在之訴。法院判劉女勝訴。仍可以上訴。
劉女1985年即負笈北上求學，1991年結婚後定居台北市，1996年起擔任教職，居住嘉義的劉父於2002年辭世，遺有財產37萬餘元，2005年她突然接獲銀行持債權490萬餘元憑證聲請強制執行扣押薪資。
原來劉父生前向銀行借貸800萬元，雖然生前已償還648萬餘元，仍欠銀行490萬餘元，劉女每月遭扣押1/3薪資給付銀行，18年來已給付638萬餘元。
劉女主張，在北部居住，並不知道父親有向銀行借貸，父親過逝後銀行隔3年才持債權憑證聲請強制執行，讓她無從拋棄，18年來已給付638萬餘元，顯然已超過執行命令所載的金額。又依據民法，應僅以所得遺產為限負清償責任，超過的部分，應認為債務業已不存在。
銀行聲稱，依法有據取得債權憑證請求給付490萬餘元，按年息9％計息，加上違約金，每月利息為3萬2988元，但是每月所扣押的1/3薪資債權，為1萬9675元至2萬7203元不等，都不足清償每月的利息，所以本金沒有異動。
劉女已盡力清償，無奈銀行仍不滿足，一再持續執行，甚至稱本金均未受償，無疑等同重利。因此向嘉義地方法院提起確認債權不存在之訴。
法官認為，劉父辭世後留下遺產37萬餘元，除劉女外還有其他繼承人，如果都由劉女繼承，依民法繼承編施行法第1之3條第4項，至多僅就37萬餘元範圍內負清償責任。而劉女至今已給付638萬餘元，遠超過遺產總額。請求確認執行命令所載的490萬餘元債權不存在，為有理由，應予准許。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言