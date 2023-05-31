騙過4所高中職當老師被拆穿 偽造美大學碩士學歷遭起訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

魏姓男子涉嫌持偽造「美國加州理工學院物理碩士」學歷證明書，在台北市4間高中職校騙過校方審核，獲聘為老師。「魏老師」教學也有自己的一套，教了2年多並未被發現，直到有人向檢調密報才拆穿，基隆地檢署日前偵結，依偽造特種文書罪嫌對魏男起訴。

檢方指出，魏姓男子（49歲）自109年起在台北市內胡、南港．士林等區的4所高中、職學校獲聘為老師，在學校代課及兼課。

檢調接獲密報指稱他的學歷有，約談魏男並調查他應徵時提供的學歷證明，發現「美國加州理工學院物理碩士」證書修業年間是從民國95年到97年，一查他的護照，發現這3年間並沒有出境到美國紀錄，也無法以線上課程即可獲取。

魏男到案後向檢調坦承偽造碩士學歷證書，基隆地檢署日前偵結，依偽造特種文書罪嫌對魏男起訴。

檢方指出，刑法之偽造文書罪，以行為人無製作權而捏造他人名義，製作文書，足以生損害於公眾或他人，作為構成要件，魏男行為構成偽造特種文書罪嫌。

一名律師指出，所謂特種文書意即可證明某人的能力、身分、資格等特質的文件，抱括某某學校的畢業證書、資格證明書、身分證、各種技術證照等；公文書則指戶口名簿、戶籍謄本、行政函文等；私文書則指比如租屋契約、私人借據等。

律師表示，多年前基隆也有一名學歷只有某商工肄業的板模工，想到某文教補習班應徵輔導老師，謊稱是台北醫學大學口腔醫學系肄業，後來獲聘，但因教學不佳被發現虛構學歷，被依詐欺取財罪判拘役50天。

律師說，該男是口頭向補習班謊稱學歷獲取聘任而取得薪水報酬，但並沒有出示不實的學歷證明，也沒有偽造變造，而是用詐欺手段，構成詐欺取財。

律師說，因此假冒學歷應徵，觸犯何罪行，還要看其手段及行為的方式。

基隆一名男子騙過4所高中職當老師，但被拆穿，檢方依偽造特種文書罪嫌對魏男起訴。示意圖／記者游明煌攝影
基隆一名男子騙過4所高中職當老師，但被拆穿，檢方依偽造特種文書罪嫌對魏男起訴。示意圖／記者游明煌攝影

律師 基隆 美國

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